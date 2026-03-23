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蘭潭蓄水率跌破4成 嘉市府籲落實省水減汙守護蘭潭
近期中南部降雨機率持續偏低，嘉義市重要水源蘭潭水庫蓄水率已跌破4成，水情亮起紅燈。面對全球暖化引發的極端氣候，嘉義市政府環境保護局呼籲市民落實日常節水，若每人每日能減少50公升用水量，全嘉義市1年省下的水量將等同半座蘭潭水庫，對緩解供水壓力至關重要。
環保局表示，台灣雖降雨量豐沛，但受限於地形，實際可利用的水資源僅剩約20%。根據2025年統計，嘉義市平均每人每日生活用水量為300公升，高於全國平均的292公升，節水空間仍大。環保局建議民眾從生活細節著手，如洗米水回收灌溉、洗澡改用淋浴、安裝省水標章設備等，簡單改變就能減少污水排放並守護水資源。
為因應水情挑戰，環保局已全面使用回收水進行洗街，確保不影響民生用水。市府工務處表示，嘉義市水資源回收中心目前每日可免費提供約5000噸回收水，鼓勵機關學校、工廠及市民多加利用於工地揚塵抑制、景觀澆灌或道路洗掃，以替代珍貴的自來水。
面對氣候變遷與降雨不穩定的挑戰，市府再次提醒，愛惜水資源已是全民課題。透過公私部門合力落實「省水減汙」妙招，不僅能確保未來供水穩定，更能達成環境永續目標，為嘉義市守住每一滴珍貴的水。
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