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百公尺距離須繞路近4公里 雲嘉要道「善謹橋」斷逾1年終等到改建

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
連結雲林縣斗南鎮石龜里與嘉義縣大林鎮三角里的重要樞紐「善謹橋」，在2024年凱米颱風與豪雨重創後，部分橋體斷裂，緊急封閉至今，雲林縣政府已規畫斥資9980萬元改建新橋，舊橋預計本月25日拆除。圖／雲林縣交通工務局提供
連結雲林縣斗南鎮石龜里與嘉義縣大林鎮三角里的重要樞紐「善謹橋」，在2024年凱米颱風與豪雨重創後，部分橋體斷裂，緊急封閉至今，雲林縣政府已規畫斥資9980萬元改建新橋，舊橋預計本月25日拆除。圖／雲林縣交通工務局提供

連結雲林縣斗南鎮石龜里與嘉義縣大林鎮三角里的重要樞紐「善謹橋」，在2024年凱米颱風與豪雨重創後，部分橋體斷裂，緊急封閉至今，嚴重影響兩地居民通行。雲林縣政府已規畫斥資9980萬元改建新橋，舊橋預計本月25日拆除，力拚4月底開工、明年6月前完工，恢復交通動線。

橫跨石龜溪的善謹橋，原長81.5公尺、寬6.5公尺，是斗南與大林之間最便捷的聯絡道路。2024年7月颱風、豪雨接連侵襲，造成橋梁結構受損、部分斷裂，經鑑定列為U4等級危險橋梁，斗南鎮公所隨即公告封閉，確保用路人安全。

斗南鎮長沈暉勛指出，善謹橋由嘉邑行善團興建，使用多年，不僅是兩地居民日常通行要道，亦有不少跨縣市通勤族使用，周邊農民種植的烏殼綠竹筍也仰賴此橋運輸。封橋後，原本不到百公尺的路程需繞行3、4公里，對交通與農產運送影響甚鉅，地方盼望重建已久。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，善謹橋橋齡老舊，且不符現行防洪標準，加上結構受損，存在安全疑慮，縣府在災後即啟動規畫設計，並向中央爭取經費，納入公共工程委員會災後復建計畫。全案總經費9980萬元，其中中央補助7773萬元，其餘由地方自籌，工程已於今年3月完成決標。

縣府規畫以鋼構橋方式重建，新橋不含引道長約102公尺、寬8公尺，通行條件將較現況大幅提升。舊橋預計3月25日展開拆除作業，後續銜接新建工程，預計5月前動工，工期約一年，目標於明年6月前完工通車。

縣府表示，新橋完工後除可恢復斗南與大林間交通便利，也將提升橋梁安全與防災能力，兼顧地方發展與居民通行需求。

嘉邑行善團

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