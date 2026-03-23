台南安南區路網再升級 都會公車103路串聯南北直達火車站25日上路

台南安南區平時雖有多條市區公車行經海佃路、安中路等主要幹道，但路線多繞行、市中心直達性不足，民眾往返台南火車站與東區、仁德一帶仍需轉乘，通勤時間偏長，如今，公車路網再添新血，第3條都會公車「103路」25日上路，可望強化安南區對外公共運輸便利性。

交通局表示，都會公車「103路」為原3路公車升級，從鹿耳門聖母廟行經台南火車站、仁德後壁厝等，由北至南串聯安南區、北區、中西區、東區及仁德區等，每天提供76班次，擴大服務安南與仁德等居民，也強化兩地往返台南火車站的便利性。

交通局也說，103路公車將成為安南區學生通勤首選，沿線行經土城高中、光華高中、長榮女中、長榮高中、德光中學及中華醫事科大等學校，上下課部分時段班次另繞駛華醫校內，滿足學生搭乘需求外，該路線也行經醫療院所、商業熱區等。

台南市公運處指出，都會公車103路由統聯客運營運，並分為主線及副線，103路主線由鹿耳門聖母廟至仁德後壁厝，103路副線為鹿耳門聖母廟經市立醫院至統聯客運永康站，部分班次將以電動公車營運，103路採一段票18元收費，使用市民卡搭乘另可享有優惠；搭配TPASS月票或電子票證轉乘，還可進一步節省交通支出，歡迎通勤族踴躍搭乘。