快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

金價崩了！盤中狂瀉逾8%摜破4,100美元 遁入「熊市」自高點慘摔24%

聽新聞
0:00 / 0:00

台南安南區路網再升級 都會公車103路串聯南北直達火車站25日上路

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南都會公車103路行經安南區鹿耳門聖母廟、台南火車站、仁德後壁厝，25日上線營運，可望強化安南區對外公共運輸便利性。圖／南市交通局提供
台南都會公車103路行經安南區鹿耳門聖母廟、台南火車站、仁德後壁厝，25日上線營運，可望強化安南區對外公共運輸便利性。圖／南市交通局提供

台南安南區平時雖有多條市區公車行經海佃路、安中路等主要幹道，但路線多繞行、市中心直達性不足，民眾往返台南火車站與東區、仁德一帶仍需轉乘，通勤時間偏長，如今，公車路網再添新血，第3條都會公車「103路」25日上路，可望強化安南區對外公共運輸便利性。

交通局表示，都會公車「103路」為原3路公車升級，從鹿耳門聖母廟行經台南火車站、仁德後壁厝等，由北至南串聯安南區、北區、中西區、東區及仁德區等，每天提供76班次，擴大服務安南與仁德等居民，也強化兩地往返台南火車站的便利性。

交通局也說，103路公車將成為安南區學生通勤首選，沿線行經土城高中、光華高中、長榮女中、長榮高中、德光中學及中華醫事科大等學校，上下課部分時段班次另繞駛華醫校內，滿足學生搭乘需求外，該路線也行經醫療院所、商業熱區等。

台南市公運處指出，都會公車103路由統聯客運營運，並分為主線及副線，103路主線由鹿耳門聖母廟至仁德後壁厝，103路副線為鹿耳門聖母廟經市立醫院至統聯客運永康站，部分班次將以電動公車營運，103路採一段票18元收費，使用市民卡搭乘另可享有優惠；搭配TPASS月票或電子票證轉乘，還可進一步節省交通支出，歡迎通勤族踴躍搭乘。

公車

延伸閱讀

公路局提醒清明返鄉避車潮 推公共運輸三大優惠

台南捷運獨漏溪北地區 議員促優化公車便民

台南「小黃公車」 6月再增10線

未共構 捷運綠線台南車站擬地下道通台鐵

相關新聞

台南安南區路網再升級 都會公車103路串聯南北直達火車站25日上路

台南安南區平時雖有多條市區公車行經海佃路、安中路等主要幹道，但路線多繞行、市中心直達性不足，民眾往返台南火車站與東區、仁德一帶仍需轉乘，通勤時間偏長，如今，公車路網再添新血，第3條都會公車「103路」25日上路，可望強化安南區對外公共運輸便利性。

40萬香燈腳創紀錄 白沙屯媽祖進香結緣品「迷你粉紅超跑」今亮相

一年一度的宗教聖事「白沙屯媽祖北港進香」即將登場，今年報名香燈腳已突破40萬人，預計屆時將有逾百萬名「香燈腳」隨行，雲林縣政府已啟動跨局處總動員，全力整備交通與接駁。雲林至善文化協會今在北港朝天宮舉辦結緣品祈福儀式，並宣布將推出交趾陶媽祖與「粉紅超跑」迷你神轎等摸彩好禮，為進香活動暖身。

嘉義仁義潭蘭潭蓄水率跌破4成 水利署跨區調度每日22.3萬噸支撐用水

春季枯水期降雨偏少，嘉義地區仁義潭與蘭潭水庫合計蓄水率跌破4成，水情趨於吃緊。水利署副署長王藝峰表示，目前透過雲林與曾文烏山頭系統跨區調度，每日支援嘉義約22.3萬噸水源，短期內水情維持平穩，暫無調整燈號或限水規畫，經濟部旱災應變小組將持續滾動式檢討。

台南中華北路4棵逾20年行道樹遭斷頭 工務局要罰開發商

台南東區林森路一處行道樹近期才因病樹遭移除引發議論，北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹又遭砍除，整棵高大的行道樹幾乎只剩根部，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。

阿里山櫻花季石棹接駁站旁見廢墟 30年破舊木屋有損國際形象

阿里山櫻花季吸引大批國內外遊客，交通部公路局在阿里山公路石棹設置接駁站服務遊客，但緊鄰車站的一棟老舊木屋不僅殘破不堪，周邊更僅以簡易圍籬隔開，引發遊客質疑該處有損觀光形象並存有公安疑慮。

台南捷運獨漏溪北地區 議員促優化公車便民

台南目前規畫的六條捷運優先路網均未延伸至曾文溪以北的溪北地區，地方議員不滿，但也認為現階段捷運延伸溪北還不實際，要求明年度總預算中要有公車捷運化、增加小黃公車等方案；市長黃偉哲允諾，明年預算將落實公車捷運化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。