臺南鯤喜灣風味餐熱鬧登場

照片取自臺南市政府

「2026樂活鯤喜灣」系列活動22日晚間於臺南市鯤鯓龍山寺前廣場熱鬧舉辦「風味餐」晚宴，以在地農漁食材入菜，融合臺南傳統辦桌文化，吸引眾多民眾與在地鄉親共襄盛舉。臺南市長黃偉哲特別出席，與現場民眾一同入席共享佳餚，感受濱海聚落濃厚的人情味與文化底蘊。

黃偉哲市長表示，「樂活鯤喜灣」不僅是已持續17年的地方盛事，更是一種屬於地方的情感連結，看到今年人潮特別踴躍，他也為地方的活力與凝聚力感到驕傲與欣喜。

黃偉哲市長提到，今年風味餐特別選用在地新鮮農漁食材，將漁村海味與台南辦桌文化巧妙融合。每一道料理背後，蘊含漁民的辛勞、廚師的用心，以及地方團隊共同努力的成果。透過風味餐的形式，讓民眾齊聚一堂，在品嚐美食的同時交流情感，也凝聚對土地的認同與驕傲。

南區區公所表示，鯤喜灣地區擁有得天獨厚的濱海景觀與深厚的信仰文化，從王醮科儀到聚落歷史，皆為臺南珍貴的文化資產。近年持續透過文化季、小旅行及多元體驗活動推動地方發展，讓更多民眾走進聚落、認識地方，也帶動在地產業活絡。

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