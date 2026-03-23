快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

臺南鯤喜灣風味餐熱鬧登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

「2026樂活鯤喜灣」系列活動22日晚間於臺南市鯤鯓龍山寺前廣場熱鬧舉辦「風味餐」晚宴，以在地農漁食材入菜，融合臺南傳統辦桌文化，吸引眾多民眾與在地鄉親共襄盛舉。臺南市長黃偉哲特別出席，與現場民眾一同入席共享佳餚，感受濱海聚落濃厚的人情味與文化底蘊。

黃偉哲市長表示，「樂活鯤喜灣」不僅是已持續17年的地方盛事，更是一種屬於地方的情感連結，看到今年人潮特別踴躍，他也為地方的活力與凝聚力感到驕傲與欣喜。

黃偉哲市長提到，今年風味餐特別選用在地新鮮農漁食材，將漁村海味與台南辦桌文化巧妙融合。每一道料理背後，蘊含漁民的辛勞、廚師的用心，以及地方團隊共同努力的成果。透過風味餐的形式，讓民眾齊聚一堂，在品嚐美食的同時交流情感，也凝聚對土地的認同與驕傲。

南區區公所表示，鯤喜灣地區擁有得天獨厚的濱海景觀與深厚的信仰文化，從王醮科儀到聚落歷史，皆為臺南珍貴的文化資產。近年持續透過文化季、小旅行及多元體驗活動推動地方發展，讓更多民眾走進聚落、認識地方，也帶動在地產業活絡。

聚傳媒

文化資產 臺南 黃偉哲

相關新聞

蘭潭蓄水率跌破4成 嘉市府籲落實省水減汙守護蘭潭

近期中南部降雨機率持續偏低，嘉義市重要水源蘭潭水庫蓄水率已跌破4成，水情亮起紅燈。面對全球暖化引發的極端氣候，嘉義市政府環境保護局呼籲市民落實日常節水，若每人每日能減少50公升用水量，全嘉義市1年省下的水量將等同半座蘭潭水庫，對緩解供水壓力至關重要。

百公尺距離須繞路近4公里 雲嘉要道「善謹橋」斷逾1年終等到改建

連結雲林縣斗南鎮石龜里與嘉義縣大林鎮三角里的重要樞紐「善謹橋」，在2024年凱米颱風與豪雨重創後，部分橋體斷裂，緊急封閉至今，嚴重影響兩地居民通行。雲林縣政府已規畫斥資9980萬元改建新橋，舊橋預計本月25日拆除，力拚4月底開工、明年6月前完工，恢復交通動線。

台南安南區路網再升級 都會公車103路串聯南北直達火車站25日上路

台南安南區平時雖有多條市區公車行經海佃路、安中路等主要幹道，但路線多繞行、市中心直達性不足，民眾往返台南火車站與東區、仁德一帶仍需轉乘，通勤時間偏長，如今，公車路網再添新血，第3條都會公車「103路」25日上路，可望強化安南區對外公共運輸便利性。

40萬香燈腳創紀錄 白沙屯媽祖進香結緣品「迷你粉紅超跑」今亮相

一年一度的宗教聖事「白沙屯媽祖北港進香」即將登場，今年報名香燈腳已突破40萬人，預計屆時將有逾百萬名「香燈腳」隨行，雲林縣政府已啟動跨局處總動員，全力整備交通與接駁。雲林至善文化協會今在北港朝天宮舉辦結緣品祈福儀式，並宣布將推出交趾陶媽祖與「粉紅超跑」迷你神轎等摸彩好禮，為進香活動暖身。

嘉義仁義潭蘭潭蓄水率跌破4成 水利署跨區調度每日22.3萬噸支撐用水

春季枯水期降雨偏少，嘉義地區仁義潭與蘭潭水庫合計蓄水率跌破4成，水情趨於吃緊。水利署副署長王藝峰表示，目前透過雲林與曾文烏山頭系統跨區調度，每日支援嘉義約22.3萬噸水源，短期內水情維持平穩，暫無調整燈號或限水規畫，經濟部旱災應變小組將持續滾動式檢討。

台南中華北路4棵逾20年行道樹遭斷頭 工務局要罰開發商

台南東區林森路一處行道樹近期才因病樹遭移除引發議論，北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹又遭砍除，整棵高大的行道樹幾乎只剩根部，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。