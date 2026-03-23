40萬香燈腳創紀錄 白沙屯媽祖進香結緣品「迷你粉紅超跑」今亮相

一年一度的宗教聖事「白沙屯媽祖北港進香」即將登場，今年報名香燈腳已突破40萬人，預計屆時將有逾百萬名「香燈腳」隨行，雲林縣政府已啟動跨局處總動員，全力整備交通與接駁。雲林至善文化協會今在北港朝天宮舉辦結緣品祈福儀式，並宣布將推出交趾陶媽祖與「粉紅超跑」迷你神轎等摸彩好禮，為進香活動暖身。

雲林至善文化協會今日在北港朝天宮舉行隆重的祈福儀式，由法師主持為結緣文創小物加持，縣長張麗善、副縣長陳璧君、議長黃凱秘書黃鳳等多位地方人士虔誠共同祈求進香圓滿。

為迎接百萬隨香大軍，協會今年與金德興銀樓合作，推出一尊交趾陶媽祖及兩頂象徵「粉紅超跑」的迷你神轎。執行長蔡銘貴表示，這些結緣品不只是工藝，更是媽祖慈悲的化身，預計在4月9日縣府記者會上，依照信眾臂章編號抽獎，為長途跋涉的信徒送上最神聖的驚喜。

白沙屯媽祖預計4月16日抵達北港，面對破紀錄的人潮，張麗善指出，針對停車場規畫、接駁車轉運及人潮疏導，縣府已進入最後整備階段，為讓全國信眾能安心跟隨，將於4月9日上午10時舉辦記者會公告詳細的「進香攻略」，包含休憩點、公廁及接駁動線等資訊，確保百萬信眾在雲林境內行得通、住得安。

雲林至善文化協會會長李建忠則提到，媽祖抵達北港當天，協會將在當地設置三處香客服務區，備妥粽子及飲品等福食，為長途行腳的信眾補充體力。當日上午9時，金德興銀樓前也將同步舉辦摸彩活動，現場準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物，要讓每位香燈腳都能帶走一份雲林的祝福。

雲林至善文化協會為迎接媽祖百萬隨香信徒，今年與金德興銀樓合作，準備一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你粉紅超跑神轎作為摸彩大獎，預計在4月9日縣府記者會活動上依報名信眾臂章編號抽獎。

雲林至善文化協會執行長蔡銘貴指出，白沙屯媽祖進香為台灣極具代表性的宗教文化活動，更是全民健康行腳，呼籲民眾行程中照顧自身安全，珍惜福食等資源、不隨意丟棄垃圾，共同維護環境整潔。

陳璧君也報名參與今年白沙屯媽祖北港進香活動，她感謝至善文化協會今為結緣文創小物加持，為信眾祈福，雲林人已經準備好了，將以最誠摯的熱情迎接來自各地的香燈腳，共同見證這場宗教盛事，歡迎大家感受雲林溫暖的人情味。

白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物與信眾結緣，今在朝天宮舉行祈福儀式。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物與信眾結緣，今在朝天宮舉行祈福儀式。記者陳雅玲／攝影