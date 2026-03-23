快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

40萬香燈腳創紀錄 白沙屯媽祖進香結緣品「迷你粉紅超跑」今亮相

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備多元文創小物與信眾結緣，並推出一尊交趾陶媽祖及兩頂象徵「粉紅超跑」的迷你神轎作為摸彩獎品，4月9日將由縣長張麗善（右三）抽出得主。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備多元文創小物與信眾結緣，並推出一尊交趾陶媽祖及兩頂象徵「粉紅超跑」的迷你神轎作為摸彩獎品，4月9日將由縣長張麗善（右三）抽出得主。記者陳雅玲／攝影

一年一度的宗教聖事「白沙屯媽祖北港進香」即將登場，今年報名香燈腳已突破40萬人，預計屆時將有逾百萬名「香燈腳」隨行，雲林縣政府已啟動跨局處總動員，全力整備交通與接駁。雲林至善文化協會今在北港朝天宮舉辦結緣品祈福儀式，並宣布將推出交趾陶媽祖與「粉紅超跑」迷你神轎等摸彩好禮，為進香活動暖身。

雲林至善文化協會今日在北港朝天宮舉行隆重的祈福儀式，由法師主持為結緣文創小物加持，縣長張麗善、副縣長陳璧君、議長黃凱秘書黃鳳等多位地方人士虔誠共同祈求進香圓滿。

為迎接百萬隨香大軍，協會今年與金德興銀樓合作，推出一尊交趾陶媽祖及兩頂象徵「粉紅超跑」的迷你神轎。執行長蔡銘貴表示，這些結緣品不只是工藝，更是媽祖慈悲的化身，預計在4月9日縣府記者會上，依照信眾臂章編號抽獎，為長途跋涉的信徒送上最神聖的驚喜。

白沙屯媽祖預計4月16日抵達北港，面對破紀錄的人潮，張麗善指出，針對停車場規畫、接駁車轉運及人潮疏導，縣府已進入最後整備階段，為讓全國信眾能安心跟隨，將於4月9日上午10時舉辦記者會公告詳細的「進香攻略」，包含休憩點、公廁及接駁動線等資訊，確保百萬信眾在雲林境內行得通、住得安。

雲林至善文化協會會長李建忠則提到，媽祖抵達北港當天，協會將在當地設置三處香客服務區，備妥粽子及飲品等福食，為長途行腳的信眾補充體力。當日上午9時，金德興銀樓前也將同步舉辦摸彩活動，現場準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物，要讓每位香燈腳都能帶走一份雲林的祝福。

雲林至善文化協會為迎接媽祖百萬隨香信徒，今年與金德興銀樓合作，準備一尊交趾陶媽祖及兩頂迷你粉紅超跑神轎作為摸彩大獎，預計在4月9日縣府記者會活動上依報名信眾臂章編號抽獎。

雲林至善文化協會執行長蔡銘貴指出，白沙屯媽祖進香為台灣極具代表性的宗教文化活動，更是全民健康行腳，呼籲民眾行程中照顧自身安全，珍惜福食等資源、不隨意丟棄垃圾，共同維護環境整潔。

陳璧君也報名參與今年白沙屯媽祖北港進香活動，她感謝至善文化協會今為結緣文創小物加持，為信眾祈福，雲林人已經準備好了，將以最誠摯的熱情迎接來自各地的香燈腳，共同見證這場宗教盛事，歡迎大家感受雲林溫暖的人情味。

白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物與信眾結緣，今在朝天宮舉行祈福儀式。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物與信眾結緣，今在朝天宮舉行祈福儀式。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物與信眾結緣，今在朝天宮舉行祈福儀式。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物與信眾結緣，今在朝天宮舉行祈福儀式。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物與信眾結緣，今在朝天宮舉行祈福儀式。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林至善文化協會今年準備平安抱枕、精緻香火袋、鑰匙圈、以及象徵行腳力量的「至善勇襪」等多元文創小物與信眾結緣，今在朝天宮舉行祈福儀式。記者陳雅玲／攝影

進香 白沙屯媽祖 雲林

延伸閱讀

西螺「國道媽祖」今起國道南北巡 新竹至台南各服務區遶境祈安

與女神同行！白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相 這不僅是酒，更是平安與福氣

廣角鏡／粉紅超跑 現身屏東里港

全台瘋媽祖！遶境最常見的十大身體不適公開 膝蓋痛、抽筋如何預防？

相關新聞

台南安南區路網再升級 都會公車103路串聯南北直達火車站25日上路

台南安南區平時雖有多條市區公車行經海佃路、安中路等主要幹道，但路線多繞行、市中心直達性不足，民眾往返台南火車站與東區、仁德一帶仍需轉乘，通勤時間偏長，如今，公車路網再添新血，第3條都會公車「103路」25日上路，可望強化安南區對外公共運輸便利性。

40萬香燈腳創紀錄 白沙屯媽祖進香結緣品「迷你粉紅超跑」今亮相

一年一度的宗教聖事「白沙屯媽祖北港進香」即將登場，今年報名香燈腳已突破40萬人，預計屆時將有逾百萬名「香燈腳」隨行，雲林縣政府已啟動跨局處總動員，全力整備交通與接駁。雲林至善文化協會今在北港朝天宮舉辦結緣品祈福儀式，並宣布將推出交趾陶媽祖與「粉紅超跑」迷你神轎等摸彩好禮，為進香活動暖身。

嘉義仁義潭蘭潭蓄水率跌破4成 水利署跨區調度每日22.3萬噸支撐用水

春季枯水期降雨偏少，嘉義地區仁義潭與蘭潭水庫合計蓄水率跌破4成，水情趨於吃緊。水利署副署長王藝峰表示，目前透過雲林與曾文烏山頭系統跨區調度，每日支援嘉義約22.3萬噸水源，短期內水情維持平穩，暫無調整燈號或限水規畫，經濟部旱災應變小組將持續滾動式檢討。

台南中華北路4棵逾20年行道樹遭斷頭 工務局要罰開發商

台南東區林森路一處行道樹近期才因病樹遭移除引發議論，北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹又遭砍除，整棵高大的行道樹幾乎只剩根部，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。

阿里山櫻花季石棹接駁站旁見廢墟 30年破舊木屋有損國際形象

阿里山櫻花季吸引大批國內外遊客，交通部公路局在阿里山公路石棹設置接駁站服務遊客，但緊鄰車站的一棟老舊木屋不僅殘破不堪，周邊更僅以簡易圍籬隔開，引發遊客質疑該處有損觀光形象並存有公安疑慮。

台南捷運獨漏溪北地區 議員促優化公車便民

台南目前規畫的六條捷運優先路網均未延伸至曾文溪以北的溪北地區，地方議員不滿，但也認為現階段捷運延伸溪北還不實際，要求明年度總預算中要有公車捷運化、增加小黃公車等方案；市長黃偉哲允諾，明年預算將落實公車捷運化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。