嘉義仁義潭蘭潭蓄水率跌破4成 水利署跨區調度每日22.3萬噸支撐用水

春季枯水期降雨偏少，嘉義地區仁義潭與蘭潭水庫合計蓄水率跌破4成，水情趨於吃緊。水利署副署長王藝峰表示，目前透過雲林與曾文烏山頭系統跨區調度，每日支援嘉義約22.3萬噸水源，短期內水情維持平穩，暫無調整燈號或限水規畫，經濟部旱災應變小組將持續滾動式檢討。

仁義潭與蘭潭水庫負責嘉義地區民生與工業用水，受氣候署預測西部降雨正常偏少影響，2座水庫蓄水量持續下降。目前合計蓄水率降至34.90%，合計蓄水量僅剩約3381萬立方公尺。面對嘉義地區每日近30萬噸的用水需求，水利署已啟動跨區調度機制補足缺口。

王藝峰表示，目前調度策略包含由濁水溪川流水自雲林支援嘉義每日約9.3萬噸，以及曾文烏山頭系統支援每日約13萬噸，合計每日調度量達22.3萬噸。至於仁義潭與蘭潭的出水量則採取嚴格控管，每日維持約10萬噸，以降低水庫負荷並延長供水時間。

針對今年枯水期挑戰，經濟部已於12日成立旱災應變小組，由經濟部次長主持會議，針對全台各地水情與調度策略進行全面盤點。目前全台水情大致正常，僅新竹地區調整為黃燈。王藝峰表示，嘉義地區短期內供水仍屬平穩，水情燈號將由應變小組隨時監控並滾動檢討相關因應措施。

嘉南地區農業用水壓力則有所緩解，主因是稻作插秧期已過，灌溉需求量逐漸降低。加上曾文與南化水庫目前合計仍有約2億5600萬噸蓄水量，能有效支撐水資源調度。王藝峰表示，面對氣候變化與降雨不確定性，抗旱小組會持續監控水庫蓄水與降雨狀況，確保民生與產業用水穩定。

嘉義2水庫蓄水量跌至3381萬立方公尺，經濟部成立應變小組滾動檢討水情，圖為蘭潭水庫巫家古井已露出水面。記者李宗祐／攝影