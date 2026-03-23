台南火車站第二月台納國定古蹟 風貌保存升級

配合台南鐵路地下化工程，原本台南車站第二月台南段恐無法原地保留，經文化界爭取，文化部於2025年底決議納入國定古蹟範圍，台南市政府將結合周邊規劃，助百年車站風華升級。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，文化部於2025年審議決議，將「台南火車站第二月台」南北段大部分納入國定古蹟範圍，並透過調查研究與修復再利用計畫，確認包含車站本體、第一月台、原派出所與站務室等整體範圍，車站歷史空間得以更完整保存，也是中央與地方攜手守護文化資產成果。

文化局指出，台南火車站自1900年設站，1936年完成現有站體，一直是南部重要交通節點與城市地標，第二月台啟用以來，長期負責南下列車承載大量旅運功能，此次納入古蹟範圍，讓車站主體與附屬設施一併保存，提升整體歷史場域完整性，也更能呈現台南鐵道發展脈絡。

文化局指出，第二月台是台南車站中唯一島式月台，具備列車調度與待避重要角色，而連接第一與第二月台的地下道，則是1936年改建時的重要設施，也是台灣早期大型車站少見的地下通道設計，展現當時在人流管理與交通安全前瞻思維。

文化局指出，建築工法方面，月台採早期鋼筋混凝土結構，雨棚使用台灣罕見的40磅（20公斤）級鋼軌構成，呈現當時高超鋼軌彎折技術，根據「台灣建築會誌」記載，1930年代改建時，雨棚採取部分新建、部分移築工法，因此現存構造極可能保有第一代車站歷史構件，具高度保存與研究意義。

文化局指出，除了歷史與技術價值，第二月台也承載市民深厚情感，無論求學、工作或返鄉，都是人生重要時刻的起點與終點，未來將結合鐵路地下化與周邊空間規劃，持續推動修復與再利用工作，在兼顧交通發展下，保存百年車站風貌，讓這段鐵道記憶成為世代共享城市文化資產。

台南鐵路地下化工程持續進行中，台南車站新建地下站體結構已完成，原先規劃現有站體第一月台屬國定古蹟，原地保留，第二月台部分拆除，棚架異地重組保留，引發文化界反彈，並於去年3月間提報納為國定古蹟台南車站一部分，經文化部審議後決議納入國定古蹟範圍。