快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

台南火車站第二月台納國定古蹟 風貌保存升級

中央社／ 台南23日電

配合台南鐵路地下化工程，原本台南車站第二月台南段恐無法原地保留，經文化界爭取，文化部於2025年底決議納入國定古蹟範圍，台南市政府將結合周邊規劃，助百年車站風華升級。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，文化部於2025年審議決議，將「台南火車站第二月台」南北段大部分納入國定古蹟範圍，並透過調查研究與修復再利用計畫，確認包含車站本體、第一月台、原派出所與站務室等整體範圍，車站歷史空間得以更完整保存，也是中央與地方攜手守護文化資產成果。

文化局指出，台南火車站自1900年設站，1936年完成現有站體，一直是南部重要交通節點與城市地標，第二月台啟用以來，長期負責南下列車承載大量旅運功能，此次納入古蹟範圍，讓車站主體與附屬設施一併保存，提升整體歷史場域完整性，也更能呈現台南鐵道發展脈絡。

文化局指出，第二月台是台南車站中唯一島式月台，具備列車調度與待避重要角色，而連接第一與第二月台的地下道，則是1936年改建時的重要設施，也是台灣早期大型車站少見的地下通道設計，展現當時在人流管理與交通安全前瞻思維。

文化局指出，建築工法方面，月台採早期鋼筋混凝土結構，雨棚使用台灣罕見的40磅（20公斤）級鋼軌構成，呈現當時高超鋼軌彎折技術，根據「台灣建築會誌」記載，1930年代改建時，雨棚採取部分新建、部分移築工法，因此現存構造極可能保有第一代車站歷史構件，具高度保存與研究意義。

文化局指出，除了歷史與技術價值，第二月台也承載市民深厚情感，無論求學、工作或返鄉，都是人生重要時刻的起點與終點，未來將結合鐵路地下化與周邊空間規劃，持續推動修復與再利用工作，在兼顧交通發展下，保存百年車站風貌，讓這段鐵道記憶成為世代共享城市文化資產。

台南鐵路地下化工程持續進行中，台南車站新建地下站體結構已完成，原先規劃現有站體第一月台屬國定古蹟，原地保留，第二月台部分拆除，棚架異地重組保留，引發文化界反彈，並於去年3月間提報納為國定古蹟台南車站一部分，經文化部審議後決議納入國定古蹟範圍。

文化資產 文化局 文化部

延伸閱讀

高鐵特區再升級！國泰人壽十年深耕烏日商辦與商場齊發

月台無閘門 台鐵乘客更有隱憂

讀家觀點／高鐵月台無閘門 落後捷運？

未共構 捷運綠線台南車站擬地下道通台鐵

相關新聞

台南安南區路網再升級 都會公車103路串聯南北直達火車站25日上路

台南安南區平時雖有多條市區公車行經海佃路、安中路等主要幹道，但路線多繞行、市中心直達性不足，民眾往返台南火車站與東區、仁德一帶仍需轉乘，通勤時間偏長，如今，公車路網再添新血，第3條都會公車「103路」25日上路，可望強化安南區對外公共運輸便利性。

40萬香燈腳創紀錄 白沙屯媽祖進香結緣品「迷你粉紅超跑」今亮相

一年一度的宗教聖事「白沙屯媽祖北港進香」即將登場，今年報名香燈腳已突破40萬人，預計屆時將有逾百萬名「香燈腳」隨行，雲林縣政府已啟動跨局處總動員，全力整備交通與接駁。雲林至善文化協會今在北港朝天宮舉辦結緣品祈福儀式，並宣布將推出交趾陶媽祖與「粉紅超跑」迷你神轎等摸彩好禮，為進香活動暖身。

嘉義仁義潭蘭潭蓄水率跌破4成 水利署跨區調度每日22.3萬噸支撐用水

春季枯水期降雨偏少，嘉義地區仁義潭與蘭潭水庫合計蓄水率跌破4成，水情趨於吃緊。水利署副署長王藝峰表示，目前透過雲林與曾文烏山頭系統跨區調度，每日支援嘉義約22.3萬噸水源，短期內水情維持平穩，暫無調整燈號或限水規畫，經濟部旱災應變小組將持續滾動式檢討。

台南中華北路4棵逾20年行道樹遭斷頭 工務局要罰開發商

台南東區林森路一處行道樹近期才因病樹遭移除引發議論，北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹又遭砍除，整棵高大的行道樹幾乎只剩根部，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。

阿里山櫻花季石棹接駁站旁見廢墟 30年破舊木屋有損國際形象

阿里山櫻花季吸引大批國內外遊客，交通部公路局在阿里山公路石棹設置接駁站服務遊客，但緊鄰車站的一棟老舊木屋不僅殘破不堪，周邊更僅以簡易圍籬隔開，引發遊客質疑該處有損觀光形象並存有公安疑慮。

台南捷運獨漏溪北地區 議員促優化公車便民

台南目前規畫的六條捷運優先路網均未延伸至曾文溪以北的溪北地區，地方議員不滿，但也認為現階段捷運延伸溪北還不實際，要求明年度總預算中要有公車捷運化、增加小黃公車等方案；市長黃偉哲允諾，明年預算將落實公車捷運化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。