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阿里山林業村再啟促參 3.5公頃無文資爭議區盼投資

中央社／ 嘉義縣23日電

位於嘉義市精華區13.52公頃阿里山林業村，基地內部分建物指定為文化資產及登錄重要文化景觀，林鐵及文資處分割出3.5公頃無文資爭議區塊，今天公告啟動促參案盼吸引民間投資。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處，依促參法第46條辦理民間自行規劃申請參與「嘉義市阿里山林業村新建/修建營運移轉（BOT/ROT）案」招商，政策公告期間自今天起至今年5月29日止，邀請廠商踴躍參與。

林鐵及文資處副處長周恆凱告訴中央社記者，阿里山林業村共13.52公頃，基地內部分建物指定為文化資產及登錄為重要文化景觀，之前公告促參未果，因此分割出嘉義市舊魚市場、果菜市場與杉池這區塊，無文資爭議部分約3.5公頃再公告促參，盼吸引民間資源與創意共創開發。

周恆凱說，此地可導入適宜商業模式，提供「食、宿、遊、購、行」等複合式服務設施，並結合阿里山林業暨鐵道文化景觀與林業城市文化故事，開發文化展示、休閒遊憩、觀光服務及文創商業等多元營運模式，許可年期可達50年，並由民間申請人自行評估投資金額，期盼透過與民間機構攜手合作，共創三贏。

周恆凱表示，促參基地周邊有檜意森活村、北門驛、嘉義車庫園區、嘉義市圖書館總館園區、嘉義獄政博物館、嘉義文創園區（舊嘉義舊酒廠）、嘉義火車站及市立美術館等，具整體規劃發展的空間潛力。

周恆凱強調，此區塊位於縱貫鐵路、博愛路與忠孝路交會處，在嘉義市鐵路高架化後，去掉發展障礙，前景可期。

民進黨嘉義市議員黃盈智說，他住在促參基地旁邊，自從魚市場、果菜市場10年前遷移後，這裡就成為廢墟，還是治安死角；當地居民都期待，能早日恢復往日人車熙攘景象。

文化資產 嘉義 阿里山

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