台灣手語語料影像已有2萬個詞彙 賴總統：續完善語料庫系統

賴清德總統23日上午接見「社團法人台南市聽障體育運動協會」。他表示，為了推廣復振台灣手語，文化部從前年啟動建置台灣手語語料庫，已經建立台灣手語語料影像，共計200組對話，合計約2萬個詞彙。未來會繼續充實台灣手語語料內容、完善語料庫的系統功能。

賴總統致詞時說，感謝台南市聽障體育運動協會長期以來的努力與貢獻。該協會成立20多年來，秉持「資訊平權、以聾共榮」信念，依循《身心障礙者權利公約》精神，積極推展各項聽障體育運動及手語文化，努力提升學習資源與無障礙環境，促進聽障朋友的交流和多元發展。

賴總統感謝理事長陳治年及協會全體會員的努力，不僅積極選拔保齡球、桌球、拔河等選手參與各項比賽，且成績卓著；並規劃出版《靜靜說府城》系列五部曲，以手語來記錄、書寫府城在地文化，建構聾人視角的文化記憶體系。

他提到，《靜靜說府城-一部用手語記錄的文化地圖》已經出版，第二部曲《廟語四十》也正規劃出版事宜；身為台南市前市長，感謝該協會用心推廣手語文化，讓更多人看見台南在地文化以及聾人的語言與生命故事。

賴總統表示，為了促進國家多元文化發展，尊重語言文化多樣性，政府在2019年公布施行「國家語言發展法」，已經明定台灣手語為我國國家語言之一。政府也必須積極面對台灣手語嚴峻的傳承危機。

他也說，為了推廣復振台灣手語，文化部從前年啟動建置台灣手語語料庫，已經建立台灣手語語料影像，共計200組對話，合計約2萬個詞彙。未來會繼續努力，充實台灣手語語料內容、完善語料庫的系統功能，為台灣手語研究及應用建立基礎。

賴總統提到，今年政府也將舉辦「台灣手語認證測驗」，希望更多人來學習台灣手語，進而促進台灣手語的永續發展。另外，去年運動部成立並設立「適應運動司」，以「多元、平權、共融」為願景，積極推動「適應運動」，讓不同需求的國人都能平等參與、享受運動。

他指出，未來將投入更多資源，以政策引導及地方經費補助，結合在地特色與多元融合的系列活動與課程，會同中華民國聽障者體育運動協會，共同支持台南市及全國聽障運動的發展，確保聽障朋友都能夠獲得穩定、可近且具有多元選擇的運動參與機會。

賴總統說，「無聲的力量，沒有極限。」再次感謝大家持續推動聽障體育運動與手語文化，這並不是一項簡單的任務，各位努力克服困難、認真付出，令人非常欽佩；政府也會繼續與大家一起打拚。