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台南中華北路4棵逾20年行道樹遭斷頭 工務局要罰開發商

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹遭砍除，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。記者萬于甄／攝影
台南北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹遭砍除，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。記者萬于甄／攝影

台南東區林森路一處行道樹近期才因病樹遭移除引發議論，北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹又遭砍除，整棵高大的行道樹幾乎只剩根部，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。

有民眾向本報投訴，北區中華北路一處工地前入口處人行道上的4棵行道樹，竟無故被砍除，且砍到幾乎只剩根部，不知道是市政府行為？還是工地廠商私自砍除？尤其，北外環四期工程正處於環境景觀爭議之際，竟發生人行道老樹被砍，「真的太可惜了！」

經記者實際走訪，中華北路一帶整排的小葉欖仁行道樹均已相當高大，而該工地前卻突然有4棵行道樹被砍除幾乎僅剩根部枝幹，不過幾棵行道樹竄根嚴重，也導致周邊人行道、柏油路面隆起、裂開，具有一定危險性，該處工地開發為幼教機構準備興建辦公室。

對此，工務局回應，有關開發商未經市府同意，竟私自移除本局列管行道樹，將依據台南市公共設施植栽管理自治條例第13條規定予以開罰，後續也將進一步調查釐清開發商私自移除行道樹原因，並要求業者復原賠償。

台南北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹遭砍除，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。記者萬于甄／攝影
台南北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹遭砍除，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。記者萬于甄／攝影

台南北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹遭砍除，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。記者萬于甄／攝影
台南北區中華北路二段一處工地前4棵逾20年的行道樹遭砍除，讓附近居民看了相當不忍，對此，南市府工務局回應，北區中華北路行道樹遭開發商私自移除，將依法開罰。記者萬于甄／攝影

工地 人行道 開發商 行道樹

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