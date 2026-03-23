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台南推旅遊補助 鼓勵業者帶團造訪

中央社／ 台南23日電

台南市政府鼓勵旅行業規劃台南旅遊行程，計畫補助住宿團客及台南市民，項目包括住宿費、景點門票、交通及餐費等，25日上午9時起受理申請，引導旅遊客於不同時節走進台南。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天告訴中央社記者，觀旅局推出「115年台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」及「115年台南市民旅遊補助計畫」，補助期間為4到6月、9到10月出團團體。

他說，台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫補助對象為合法設立旅行業者，補助限平日住宿日（週日到週四），凡規劃旅遊行程於台南合法旅宿住宿至少1晚，且每梯次達15人以上團體，就可申請相關補助。

林國華表示，補助項目包含於台南各行政區農產品行銷活動期間前往旅遊，補助每人住宿費新台幣200元；到台南休閒農場及觀光遊樂業旅遊，補助每人門票費100元；到台南市觀光工廠入園觀光，補助每人100元；到台南市原住民文化會館或部落參觀旅遊，補助每人交通費100元等。

他說，台南市民旅遊補助計畫補助對象也是合法設立旅行業者，出團日期不分平、假日，每團至少15人，且團員為台南市民，遊程須規劃至少2處台南景點，每團每名符合資格者補助景點走訪交通費200元。

林國華表示，旅遊團如果運用台南觀光雙層巴士（含包車或一般路線），可再補助每人車資150元，希望鼓勵市民透過團體旅遊重新認識家鄉。

他說，市府持續透過多元補助計畫引導旅遊人潮於不同時節走入台南，相關申請資訊將公告於台南旅遊網，符合資格業者可及早規劃並提申請。

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