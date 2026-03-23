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阿里山櫻花季石棹接駁站旁見廢墟 30年破舊木屋有損國際形象

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山櫻花季石棹接駁站旁木屋頹圮引公安疑慮，阿里山鄉公所將協調處理。圖／讀者提供
阿里山櫻花季石棹接駁站旁木屋頹圮引公安疑慮，阿里山鄉公所將協調處理。圖／讀者提供

阿里山櫻花季吸引大批國內外遊客，交通部公路局在阿里山公路石棹設置接駁站服務遊客，但緊鄰車站的一棟老舊木屋不僅殘破不堪，周邊更僅以簡易圍籬隔開，引發遊客質疑該處有損觀光形象並存有公安疑慮。

阿里山鄉長高瑞芳表示，該處早期為某集團承租的遊樂園用地，雖然目前開發案似已停擺，但土地承租期尚未屆滿，鄉公所將進一步釐清產權與管理權責，並要求相關單位評估拆除或加強安全防護。

這棟位於石棹接駁站旁的破舊木屋，外牆腐蝕嚴重且屋頂毀損。據地方人士觀察，該建物屋齡已超過30年，原為建設園區時的辦公室或招待所，但案子結束後乏人管理，隨近年地震與風災影響，頹圮狀況日益惡化。不少遊客反映，接駁站是進入阿里山風景區的重要門戶，一旁卻立著傾頹廢墟，相當突兀且難看。

公路局嘉義區監理所表示，該建物經初步確認屬私人財產，並非公家機關所有。監理所曾試圖與業主溝通，但因涉及私權爭議，公權力難以直接介入拆除，目前僅能以帳篷與布幕將建物與接駁候車區隔開，避免遊客靠近發生意外。

竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，該處雖位於阿里山鄉轄區，但因緊鄰交通要道，常有遊客詢問為何不處理。地方民意希望相關單位能透過民代協助溝通，或是由鄉公所協調建設公司出面解決，避免這座「廢墟」成為國際觀光景點的負面地標。

國際觀光門戶竟見老舊殘破木屋，阿里山遊客投訴石棹接駁站環境。圖／讀者提供
國際觀光門戶竟見老舊殘破木屋，阿里山遊客投訴石棹接駁站環境。圖／讀者提供

阿里山 觀光景點

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