新聞評論／燈會散去 嘉縣黃金十年考驗剛開始

嘉義縣承辦今年台灣燈會，十三天吸引一千三百六十萬人次、創造三百一十六億元經濟效益，展現對經濟強勁動能，同時顯示大型活動承載能力有提升空間，尤其如何將「節慶經濟」轉化為永續動能、扭轉縣內長久以來人口產業結構失衡，才是關鍵課題。

燈會辦理場地位於縣治特區，場地、路幅皆寬敞，但龐大人潮依舊帶來交通服務壓力，周末單日最高湧入逾二百萬人次，接駁車等候長達一至二小時，引發民怨，甚至出現計程車加價或違規接送等亂象，縣府表示未來將強化交通分流與停車導引機制。

此次縣府複製嘉縣二○一八年辦台灣燈會結合寶可夢吸引人潮經驗，與任天堂合作「瑪利歐燈區」，又成功吸引人潮，顯示國際ＩＰ對觀光行銷加乘效果，不過，小提燈供不應求、兌換機制未及時調整，讓外界留下負評，學者則建議未來應提高應變彈性，避免因細節疏失影響整體體驗。

民進黨嘉義縣執政廿四年，歷經三任縣長治理，投入龐大資源建設，三度承辦台灣燈會，短期璀璨落幕後，依舊回到前縣長張花冠指稱「老、苦、窮」現實困境，包括人口老化全國前段班、縣民所得低、青壯人口外流嚴重、財政負債。

平心而論，燈會為嘉縣帶來觀光紅利、國際能見度，周邊鄉鎮市、嘉義市住宿率近滿房，推升縣長翁章梁全國知名度及政治能量，但也凸顯地方長期發展深層矛盾，從人口流失到產業轉型，從財政壓力到治理效能，嘉縣面對的不僅是一次活動成敗；翁章梁提出「黃金十年」發展藍圖，努力要轉型農工科技大縣，當燈會的燈光熄滅、人潮散去，真正考驗才正要開始。