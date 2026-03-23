台南小黃公車 6月再增10線

台南幅員遼闊、部落分散，市府推動小黃公車替代公車深入偏鄉，議員也認為溪北地區蓋捷運之前先增加小黃公車，市府指出，小黃公車已推出五期，第六期預計六月底上路，會多十條新路線，並增加預約站點，方便長輩外出採買、就醫。

市府公共運輸處長劉佳峰說，新增十條路線主要是將過去沒有公車服務的地區納入，包括仁德、南區、下營、柳營、關廟、新化、安南區等，有些地區看似靠近市中心，但過去公車無法深入部落，例如新市區潭頂、下營區西寮代天府，以及仁德、南區都有，主要以到醫院的需求為主。

小黃公車以計程車替代公車深入偏鄉，民眾僅需支付公車票價，其餘由政府補貼，以改善偏鄉客量低、班次難維持的問題，對偏鄉就醫、通學、採買與就業等基本交通需求，發揮很好的作用，是台南偏鄉居民最有感的交通政策，二○一九年起推出五期小黃公車共四十二條路線，遍及廿七個行政區，已達成溪北區區有小黃公車的目標，累計服務超過卅七萬人次。

也有民代認為人口較密集的市區也需長輩的交通服務，市議員余柷青指出，新化的鬧區巷弄密集、道路條件受限，大型公車難以深入，除爭取引進小黃公車與厝邊公車模式，延伸至新化、新市、善化、安定與山上等區，因有長者要去就醫卻沒計程車願意載，爭取交通局在社區關懷據點、市場、活動中心與醫院設站點，新化市區新設十處站點，小黃公車前一日預約、站牌一公里內均可接送提供長者就醫、採買預約搭車，減少騎車風險。