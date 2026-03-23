聽新聞
0:00 / 0:00

台南小黃公車 6月再增10線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市小黃公車目前四十二條路線，遍及廿七個行政區，今年將再增加十條新路線，預計六月底陸續上路。圖／南市府提供
台南市小黃公車目前四十二條路線，遍及廿七個行政區，今年將再增加十條新路線，預計六月底陸續上路。圖／南市府提供

台南幅員遼闊、部落分散，市府推動小黃公車替代公車深入偏鄉，議員也認為溪北地區蓋捷運之前先增加小黃公車，市府指出，小黃公車已推出五期，第六期預計六月底上路，會多十條新路線，並增加預約站點，方便長輩外出採買、就醫。

市府公共運輸處長劉佳峰說，新增十條路線主要是將過去沒有公車服務的地區納入，包括仁德、南區、下營、柳營、關廟、新化、安南區等，有些地區看似靠近市中心，但過去公車無法深入部落，例如新市區潭頂、下營區西寮代天府，以及仁德、南區都有，主要以到醫院的需求為主。

小黃公車以計程車替代公車深入偏鄉，民眾僅需支付公車票價，其餘由政府補貼，以改善偏鄉客量低、班次難維持的問題，對偏鄉就醫、通學、採買與就業等基本交通需求，發揮很好的作用，是台南偏鄉居民最有感的交通政策，二○一九年起推出五期小黃公車共四十二條路線，遍及廿七個行政區，已達成溪北區區有小黃公車的目標，累計服務超過卅七萬人次。

也有民代認為人口較密集的市區也需長輩的交通服務，市議員余柷青指出，新化的鬧區巷弄密集、道路條件受限，大型公車難以深入，除爭取引進小黃公車與厝邊公車模式，延伸至新化、新市、善化、安定與山上等區，因有長者要去就醫卻沒計程車願意載，爭取交通局在社區關懷據點、市場、活動中心與醫院設站點，新化市區新設十處站點，小黃公車前一日預約、站牌一公里內均可接送提供長者就醫、採買預約搭車，減少騎車風險。

台南 公車

延伸閱讀

中壢延平路人行道改善工程 提升行人安全估8月底完工

中市公車智慧站牌普及率僅2成3 議員批建置牛步、故障頻傳

未共構 捷運綠線台南車站擬地下道通台鐵

紓解交通 台南火車站後站 將增北出口

相關新聞

台南捷運獨漏溪北地區 議員促優化公車便民

台南目前規畫的六條捷運優先路網均未延伸至曾文溪以北的溪北地區，地方議員不滿，但也認為現階段捷運延伸溪北還不實際，要求明年度總預算中要有公車捷運化、增加小黃公車等方案；市長黃偉哲允諾，明年預算將落實公車捷運化。

台南小黃公車 6月再增10線

台南幅員遼闊、部落分散，市府推動小黃公車替代公車深入偏鄉，議員也認為溪北地區蓋捷運之前先增加小黃公車，市府指出，小黃公車已推出五期，第六期預計六月底上路，會多十條新路線，並增加預約站點，方便長輩外出採買、就醫。

新聞評論／燈會散去 嘉縣黃金十年考驗剛開始

嘉義縣承辦今年台灣燈會，十三天吸引一千三百六十萬人次、創造三百一十六億元經濟效益，展現對經濟強勁動能，同時顯示大型活動承載能力有提升空間，尤其如何將「節慶經濟」轉化為永續動能、扭轉縣內長久以來人口產業結構失衡，才是關鍵課題。

廣角鏡／雲林西螺老大媽 國道遶境祈安

國內僅有的雲林西螺廣福宮「老大媽」國道遶境迄今十三年，因而被稱為國道媽祖，昨天起駕率先展開國道北巡祈安遶境，縣長張麗善等人帶領眾多旅客一起上香團拜，昨並駐駕國道一號西螺服務區至廿九日。廣福宮表示，四、五月還有兩場次國道遶境，保佑用路人行車平安。

嘉義縣小番茄橫掃全台評選獎項 翁章梁返台現身微風超市應援

嘉義縣政府今天在台北微風百貨舉辦「玉女小番茄產季感謝祭」，縣長翁章梁自日本山口縣返台後，隨即與微風百貨總經理西川正史、民雄鄉農會總幹事陳家茂及職棒啦啦隊女孩妮可共同應援。翁章梁表示，嘉義縣的小番茄是全台亮點，不僅在農業部比賽奪下多數名次，如今上架百貨精品通路，更為高端市場注入活水。

西螺「國道媽祖」今起國道南北巡 新竹至台南各服務區遶境祈安

被稱為「國道媽祖」的雲林西螺廣福宮「老大媽」，今天展開國道北巡祈安遶境，並將在國道西螺服務區北站駐駕至3月29日。廣福宮表示，4、5月還有兩場次國道遶境，期待媽祖上國道，保佑用路人行車平安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。