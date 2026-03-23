台南捷運獨漏溪北地區 議員促優化公車便民

台南目前規畫的六條捷運優先路網均未延伸至曾文溪以北的溪北地區，地方議員不滿，但也認為現階段捷運延伸溪北還不實際，要求明年度總預算中要有公車捷運化、增加小黃公車等方案；市長黃偉哲允諾，明年預算將落實公車捷運化。

台南是六都唯一無捷運，六條優先路網包括第一期藍線、藍線延伸線、紅線、深綠線、綠線、黃線，其中第一期藍線自永康大橋站經東區至仁德轉運站進度最快，上月已將經費報告送中央審議，可望年底動工；但路線都未觸及溪北，僅深綠線與黃線規畫延伸至南科、善化。

市議員蔡育輝指出，合併後溪北邊緣化嚴重，大眾運輸不足，影響老年人口及生活便利性，大溪北十七個行政區多為農業與保育區，人口自五十萬下降至約四十五萬人，且老化嚴重，居民就醫卻交通不便，「看個病一早出門等車，還要七轉八轉多次轉車」，短期可透過公車捷運化與小黃公車優化路線與班次，至少讓溪北民眾感受改善。

「市府重視溪南、溪北均衡發展，捷運路網規畫依此目標推動！」南市交通局長王銘德說，捷運規畫以府城、南科、新營、佳里四大核心，以及南科與沙崙綠能科學城產業雙引擎為基礎，配合幹線公車路網，分為優先與遠期兩階段推動，溪北路線屬遠期規畫，短期將透過公車捷運化、小黃公車及新增公車路線培養客源，依城市發展與財務狀況分階段調整實施。

王銘德也說，捷運建設屬重大交通基礎工程，涉及土木、機電、車輛及號誌系統，工程經費龐大，第一期藍線工程預計今年完成統包招標並啟動先期工程，綠線可行性研究案獲市議會同意後將提送中央審查，藍線延伸線、紅線、深綠線、黃線亦將加速可行性研究。