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民宅旁空地見逾1公尺綠鬣蜥巢穴 南市府安排委外廠商巡查

中央社／ 台南22日電

台南市仁德區成功里有民眾在一處距民宅不遠的空地發現綠鬣蜥巢穴，拍到1隻身長超過1公尺綠鬣蜥出沒，疑似下蛋繁殖，台南市農業局接獲通報，將安排委外廠商巡查處理。

仁德區成功里長鄭晴而今天告訴中央社記者，近日有里民拍到綠鬣蜥在一處空地挖巢穴棲息，疑似有下蛋繁殖情況，里民反映指稱綠鬣蜥全長超過1公尺，體型相當大，而且空地距離民宅僅數公尺遠，擔心可能隨時被入侵。

鄭晴而表示，以往也曾接獲里民通報清除過綠鬣蜥巢穴及蛋，地點比較靠近三爺溪邊，這次的地點更靠近民宅，而且也有里民反映騎機車時曾被路邊突然竄出的綠鬣蜥嚇一跳，顯見綠鬣蜥除危害農作物，已漸入侵社區，影響民眾生活，希望相關單位能正視嚴重性。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明表示，綠鬣蜥族群繁殖擴散快速，仁德區三爺溪流域是主要分布區之一。

他說，市府持續投入移除作業，2025年台南共移除2萬6820隻，數量約為2024年的2倍，接獲通報後就會安排委外廠商巡查處理。

朱健明指出，目前策略以在熱區持續性巡查移除為主，委外廠商幾乎每天傍晚出勤，直到凌晨收隊，利用晚間綠鬣蜥活動力較差時捕捉，經常一個晚上就能移除超過150隻。

綠鬣蜥 中央社

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