雲林虎尾鎮立全民運動館竣工 5月試營運

雲林縣虎尾鎮立全民運動館111年底動土，虎尾鎮公所表示，已發包委由專業團隊營運，設有體適能中心、TRX懸吊式阻抗訓練教室等，預計今年5月試營運，盼提升運動風氣。

占地近800坪的虎尾鎮立全民運動館為地上3層的建物，其中包括體適能中心、韻律教室、多功能教室等重要的運動設施，總經費新台幣2億2000多萬元。

虎尾鎮長林嘉弘表示，全民運動館設有體適能中心、舞蹈、瑜伽、TRX懸吊式阻抗訓練教室等，將是繼斗六國民運動中心後，縣內第2座官方大型運動場館，盼場館可提升縣內運動風氣。

林嘉弘說，場館已委由舞動陽光股份有限公司經營，該公司北中南營運多處運動場館，經驗豐富，目前器材陸續進場，預計5月試營運，讓民眾免費入內體驗。

舞動陽光執行長郭瑞龍指出，體適能中心將有百台以上器材供民眾使用健身，一小時收費50元，65歲以上長者享有敬老優惠價，另外有包月卡、季卡、年卡等不同收費，也有羽球、籃球場讓民眾使用。

同時，引進器械皮拉提斯、飛輪、高空瑜伽等課程，試營運期間購買課程可享折扣。

為回饋當地鄉親，營運團隊規劃公益時段，給予全縣65歲以上長者、55歲以上原住民可憑證免費進入健身房及球場，且每年至少辦一次500人次以上的免費公益課程，甚至規劃虎尾鎮內各里免費週的公益回饋。