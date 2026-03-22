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嘉義縣小番茄橫掃全台評選獎項 翁章梁返台現身微風超市應援

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府以黑金配色提升小蕃茄包裝質感，並搭配梅乾提升口感，鎖定送禮市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府以黑金配色提升小蕃茄包裝質感，並搭配梅乾提升口感，鎖定送禮市場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天在台北微風百貨舉辦「玉女小番茄產季感謝祭」，縣長翁章梁自日本山口縣返台後，隨即與微風百貨總經理西川正史、民雄鄉農會總幹事陳家茂及職棒啦啦隊女孩妮可共同應援。翁章梁表示，嘉義縣的小番茄是全台亮點，不僅在農業部比賽奪下多數名次，如今上架百貨精品通路，更為高端市場注入活水。

嘉義縣政府透過多元通路拓展市場，除在7-ELEVEN上架燈會聯名水果盒，也在電商平台「i划算」販售。去年首度將小番茄禮盒導入微風超市，成功創造300萬佳績。今年延續熱度，推出升級版「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒2.0」，攜手民雄農會與梅問屋合作，以黑金配色提升包裝質感，並搭配梅乾提升口感，鎖定送禮市場。

翁章梁說，嘉義氣候非常適合種植小番茄，全台小番茄比賽16名獲獎名額中，嘉義縣常包辦14至15名。目前產區正朝向非疫生產區努力，未來若日本同意進口，縣府將積極向國際推廣。

農業處指出，縣府持續推動「嘉義優鮮」品牌，從生產端建立分級制度與產銷履歷，並強化包裝設計與通路行銷。未來會結合大型活動與節慶檔期，整合多元行銷策略，提升農產品價值。

翁章梁說，目前產區正朝向非疫生產區努力，未來若日本同意進口，縣府將積極向國際推廣。圖／嘉義縣政府提供
翁章梁說，目前產區正朝向非疫生產區努力，未來若日本同意進口，縣府將積極向國際推廣。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁合體啦啦隊女孩妮可，微風百貨力薦嘉義玉女小番茄。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁合體啦啦隊女孩妮可，微風百貨力薦嘉義玉女小番茄。圖／嘉義縣政府提供

從超商到百貨精品櫃，嘉義玉女小番茄多元通路寫下300萬佳績。圖／嘉義縣政府提供
從超商到百貨精品櫃，嘉義玉女小番茄多元通路寫下300萬佳績。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府以黑金配色提升小蕃茄包裝質感，並搭配梅乾提升口感，鎖定送禮市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府以黑金配色提升小蕃茄包裝質感，並搭配梅乾提升口感，鎖定送禮市場。圖／嘉義縣政府提供

從超商到百貨精品櫃，嘉義玉女小番茄多元通路寫下300萬佳績。圖／嘉義縣政府提供
從超商到百貨精品櫃，嘉義玉女小番茄多元通路寫下300萬佳績。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁合體啦啦隊女孩妮可，微風百貨力薦嘉義玉女小番茄。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁合體啦啦隊女孩妮可，微風百貨力薦嘉義玉女小番茄。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 農業處 農業部 番茄

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