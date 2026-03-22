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西螺「國道媽祖」今起國道南北巡 新竹至台南各服務區遶境祈安

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「國道媽祖」的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」今抵西螺服務區，將展開南北巡平安遶境，為國道行車祈安。記者蔡維斌／攝影
「國道媽祖」的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」今抵西螺服務區，將展開南北巡平安遶境，為國道行車祈安。記者蔡維斌／攝影

被稱為「國道媽祖」的雲林西螺廣福宮「老大媽」，今天展開國道北巡祈安遶境，並將在國道西螺服務區北站駐駕至3月29日。廣福宮表示，4、5月還有兩場次國道遶境，期待媽祖上國道，保佑用路人行車平安。

今天起駕儀式由廣福宮董事長林勝雄主持，交通部高速公路局長陳文瑞、雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、莿桐鄉長廖秋蓉、縣議員李明哲及新東陽總經理麥升陽等各界人士出席，帶領眾多旅客一起上香團拜，並迎接媽祖上神轎，起駕在西螺服務區北站遶境，許多在服務區休息的民眾，見神轎到來，紛紛雙手合十膜拜並排隊「鑽轎腳」。

林勝雄表示，這項國內僅有媽祖國道遶境，源於2014年西螺服務區首發奇想，舉辦第一屆「國道媽祖節」，邀請廣福宮媽祖上國道駐駕2天遶境祈求平安，此項文化亦延續至今已13年，讓西螺老大媽也有「國道媽祖」美稱，形成國道特有的宗教祈安儀式。

林勝雄表示，今天北巡遶境除經過國道警察局第2、3、6大隊外，更會到關西、西湖、南投服務區遶境，最後再回到西螺服務區北站駐駕安座，民眾即日至3月29日可到北站紅壇參拜，開放時間為上午8點至下午18點。

張麗善表示，國道一號高速公路每天有上千萬車輛來往，國道媽祖遶境保安從雲林發起，一路北巡至新竹、南巡至台南，守護國人安全，深具意義。

陳文瑞也說，4月26日、5月3日國道媽祖將進行南、北巡，包括到關廟、古坑、新營服務區，國道警察局第1、4、5、7、8大隊遶境，盼能保佑在國道工作者，也守護駕駛安全，更要再次呼籲民眾「神助也要自助」切勿依賴輔助駕駛系統。

「國道媽祖」的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」今抵西螺服務區，將展開南北巡平安遶境，首日吸引不少旅客鑽轎底祈求行車平安。記者蔡維斌／攝影
「國道媽祖」的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」今抵西螺服務區，將展開南北巡平安遶境，首日吸引不少旅客鑽轎底祈求行車平安。記者蔡維斌／攝影

「國道媽祖」的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」今駐駕西螺服務區，在團拜後將展開南北巡平安遶境。記者蔡維斌／攝影
「國道媽祖」的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」今駐駕西螺服務區，在團拜後將展開南北巡平安遶境。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡 李明哲 張麗善 雲林

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