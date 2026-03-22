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全台唯一具「祀典」武廟 台南祀典武廟今辦春祭大典

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
永福國小學童今擔任祀典武廟春祭武聖祭祀大典佾生並演出六佾舞，展現傳統禮樂教育與文化傳承成果。圖／南市府提供
永福國小學童今擔任祀典武廟春祭武聖祭祀大典佾生並演出六佾舞，展現傳統禮樂教育與文化傳承成果。圖／南市府提供

台南祀典武廟創設約在明朝永曆年間，主祀武聖關公，俗稱大關帝廟，在西元1727年奉旨列入祀典，為全台唯一具「祀典」尊崇的武廟，今上午舉辦春祭大典，由台南市長黃偉哲擔任正獻官主祭，並率領與祭人員依循古禮進行祭典。

據悉，此次祭典儀式遵循傳統禮制，禮樂生由台南文廟以成書院院生擔任，六佾舞則由永福國小51名學童演出，佾生在學校老師及廟方引領下行迎神禮，展現對武聖的敬意；典禮結束後，黃偉哲也特別頒發佾生證予參與演出的學童，肯定其投入文化傳承的努力。

台南祀典武廟自2021年復辦春祭後，每年3月舉行春祭大典、9月舉行秋祭大典，依例由現任市長循古禮主持祭祀，目的在於表彰武聖關公的忠孝節義精神，並傳承珍貴文化；今祭典儀式結束後，不少學生紛紛搶拔智慧毛，希望為自己長智慧。

台南市長黃偉哲今擔任祀典武廟春祭大典正獻官主祭，依循古禮以莊嚴儀式向武聖關公致上崇高敬意。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲今擔任祀典武廟春祭大典正獻官主祭，依循古禮以莊嚴儀式向武聖關公致上崇高敬意。圖／南市府提供

黃偉哲

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