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台南後壁洋香瓜好時節登場 產期至下月嘗鮮要快

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁洋香瓜近年在市場闖出一片天，越來越受市場歡迎。記者謝進盛／翻攝
台南後壁洋香瓜近年在市場闖出一片天，越來越受市場歡迎。記者謝進盛／翻攝

台南後壁洋香瓜近年在市場闖出一片天，越來越受市場歡迎，今年春季栽種面積逾60公頃，公所與農會掛保證說，後壁出產的網狀洋香瓜，口感不輸日本，產期至下月中，籲請消費者把握時機挑選。

後壁區公所與農會舉辦多年的「後壁洋香瓜好時節」，今在菁寮老街德馨宮登場，現場安排食農教育小旅行、洋香瓜評鑑及農產市集等活動，今年更首度加入「瓜王」公益拍賣活動。現場亦規畫闖關活動與有獎徵答。DIY體驗活動則推出「洋香瓜卡士達塔」，以洋香瓜入菜製作創意甜點，呈現洋香瓜不僅可鮮食，也能融入料理與甜點的多元風貌。

現場安排的洋香瓜評鑑稍後成績出爐，第一名王銘山、第二名余瑞興、第三名許宏榮、黃政郎。

市長黃偉哲夫人劉育菁、後壁區長李至彬、後壁農會總幹事林怡歆、市議員蔡育輝、沈家鳳等人與會，一致推薦後壁洋香瓜。

後壁區洋香瓜產季主要在春、秋，產期3月達到高峰，秋季則10至11月進入採收期。

後壁洋香瓜以卡蜜拉、香華、天華、斑比、金龍等品種為主，區長李至彬說，後壁洋香瓜香甜品質不輸日本洋香瓜，好吃密訣在採取與稻米輪作，農會成立產銷專區，瓜農栽種技術精湛且分享農友一起共好，提升洋香瓜品質。

林怡歆指出，因應市場需求並在竹新里成立南市唯一洋香瓜產業專區200公頃，獎勵種瓜，農會也申請農業移工30人協助瓜農解決人力短缺，目前後壁洋香瓜在春、秋季栽種面積合計破100公頃，吸引青農返鄉接棒。

竹新里長王振銘表示，竹新種植洋香瓜歷史逾40年，瓜農、農會、公所、市府合作推廣，看好洋香瓜產業未來。

「後壁洋香瓜好時節」，今在菁寮老街德馨宮登場。記者謝進盛／翻攝
「後壁洋香瓜好時節」，今在菁寮老街德馨宮登場。記者謝進盛／翻攝

「後壁洋香瓜好時節」今登場，現場進行瓜果評鑑。記者謝進盛／翻攝
「後壁洋香瓜好時節」今登場，現場進行瓜果評鑑。記者謝進盛／翻攝

台南後壁洋香瓜近年在市場闖出一片天，越來越受市場歡迎。記者謝進盛／翻攝
台南後壁洋香瓜近年在市場闖出一片天，越來越受市場歡迎。記者謝進盛／翻攝

「後壁洋香瓜好時節」今登場，與會來賓推薦後壁洋香瓜。記者謝進盛／翻攝
「後壁洋香瓜好時節」今登場，與會來賓推薦後壁洋香瓜。記者謝進盛／翻攝

「後壁洋香瓜好時節」今登場，果農王銘山（中）獲第一名特等獎。記者謝進盛／翻攝
「後壁洋香瓜好時節」今登場，果農王銘山（中）獲第一名特等獎。記者謝進盛／翻攝

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