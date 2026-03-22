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嘉義市衛生局進駐青春市集 民眾聽音樂順手接種疫苗提升保護力
初春氣溫變化多端，呼吸道傳染病傳播風險也隨之增加。為提升市民免疫保護力並增加接種便利性，嘉義市衛生局規畫於大型活動現場設置疫苗接種站。局長廖育瑋表示，希望民眾在參與市集、欣賞樂團表演的同時，也能順手完成疫苗接種，讓青春健康不設限。
衛生局預計於3月28日周六下午2時至5時，配合勞工及青年發展處在大同技術學院原址（彌陀路253號）舉辦的「有事青春吧！沒事來搞事！」活動現場提供接種服務。服務對象包含：設籍嘉義市19至49歲市民，可接種市府自購流感疫苗，目前僅剩200多名額，請務必攜帶健保卡及身分證，數量有限，用罄為止；50歲以上民眾可接種公費流感疫苗；12歲以上則可接種公費新冠疫苗。
廖育瑋說，疾病管制署為強化高風險族群保護力，4月7日起將提供65歲以上長者、55至64歲原住民，以及滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者，再增加接種1劑新冠疫苗，與前1劑應間隔至少180天。這類族群包含正在接受化學治療或放射線治療的癌症患者、器官移植或洗腎患者，以及目前使用高度免疫抑制藥物者。
衛生局表示，全國滿6個月以上民眾接種公費新冠疫苗措施，已延長至4月30日止。由於接種後約需2周才會產生保護力，呼籲符合資格且尚未施打的民眾儘速前往合約院所接種。相關資訊可至衛生局官網疫苗專區查詢，或撥打05-2338066詢問。
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