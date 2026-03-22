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嘉義市推LINE AI旅遊書 智慧對話量身打造專屬行程
2026智慧城市展日前於南港展覽館舉行，嘉義市政府建設處以智慧旅遊服務為亮點參展，將生成式AI技術導入LINE官方帳號「今天就回嘉」，推出個人化「AI旅遊書」。這項服務讓全台民眾透過直覺的對話方式，即可由虛擬旅伴「阿嘉」規畫專屬行程，將旅遊搜尋模式升級為智慧互動體驗。
市長黃敏惠表示，嘉義市近年成為遊客出遊首選，市府以人本核心設計AI旅遊書，旅客加入官方帳號後，對話過程輕鬆，能獲得量身訂製的旅遊建議。黃敏惠在現場體驗與「阿嘉」對話，設定文青咖啡館與親子旅遊主題，系統即時生成包含嘉義市立美術館、文創園區等景點路線，展現流暢的互動成果。
建設處長羅資政表示，嘉義市是LINE台灣選定推動數位創生計畫的首座城市，並佈建LINE Beacon網絡。這次導入AI技術後，民眾只需輸入旅遊天數、伴侶類型或風格需求，系統便能快速生成完整建議。
建設處表示，AI旅遊書整合LINE旅遊平台與市府嚴選的數百家在地店家資訊，包含嘉市好店與食安優良店家。生成的行程可自由分享、編輯，並直接連結地圖與預訂網頁，提供一站式旅遊體驗。這項工具同時結合LINE Beacon技術，推動低碳、無紙化的永續旅遊模式。
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