快訊

兩岸觀策／台日互動不斷恐觸大陸紅線 潛在的東亞危機

清明掃墓4生肖容易「卡到陰」！11禁忌當心...別去老屋、別亂拍照

國造「機器狗」實戰潛力曝光 特戰部署規模超過1000具

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義鳳梨銷日本出口衝破700公噸 翁章梁赴山口縣展現高甜度魅力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
金鑽及牛奶鳳梨深受日本喜愛，嘉義優鮮銷日實績突破700公噸。圖／嘉義縣政府提供
金鑽及牛奶鳳梨深受日本喜愛，嘉義優鮮銷日實績突破700公噸。圖／嘉義縣政府提供

嘉義蜜甘味鳳梨進軍日本，外銷總量從2023年550公噸成長至2024年750公噸，即使2025年受風災影響，仍維持700公噸實績。縣長翁章梁表示，嘉義鳳梨果肉細緻且甜度高，深受日本消費者喜愛，希望透過實體推廣讓更多朋友認識嘉義優鮮品牌。

這項推廣活動昨天在山口縣ARUK超市小郡店展開，現場安排天燈祈願儀式，呼應剛落幕的2026台灣燈會，吸引許多民眾圍觀試吃，品嚐後讚不絕口。農業處表示，縣府以共同品牌「嘉義優鮮」推動農產外銷，鳳梨前進日本實績持續成長，2023年外銷金鑽鳳梨與牛奶鳳梨550公噸，2024年增加至750公噸，2025年雖受風災影響，仍出口700公噸，顯示日本對嘉義鳳梨接受度持續提升。

除了超市推廣，翁章梁也安排文化行程，前往去年由丸久集團社長田中康男促成捐贈檜木賽錢箱的防府天滿宮回訪。在啟用滿周年前夕，翁章梁致贈孔明燈給宮司鈴木宏明，象徵兩地文化深化交流，並祈願嘉義農產在日本市場持續拓展。

隨後眾人前往宇部市俵田翁紀念體育館，與山口縣職業籃球隊「Yamaguchi Patsfive」互動。翁章梁親自向球員遞上鳳梨加油打氣，籃球隊則回贈紀念球衣。縣府表示，未來將持續結合通路合作、品牌行銷與多元交流，穩健拓展嘉義優鮮在日本的發展空間。

嘉義優鮮鳳梨外銷日本出口達700公噸，縣長翁章梁赴日推廣高甜度魅力。圖／嘉義縣政府提供
嘉義優鮮鳳梨外銷日本出口達700公噸，縣長翁章梁赴日推廣高甜度魅力。圖／嘉義縣政府提供

金鑽及牛奶鳳梨深受日本喜愛，嘉義優鮮銷日實績突破700公噸。圖／嘉義縣政府提供
金鑽及牛奶鳳梨深受日本喜愛，嘉義優鮮銷日實績突破700公噸。圖／嘉義縣政府提供

嘉義蜜甘味鳳梨銷日實績穩健，縣長翁章梁赴山口縣超市熱情拚行銷。圖／嘉義縣政府提供
嘉義蜜甘味鳳梨銷日實績穩健，縣長翁章梁赴山口縣超市熱情拚行銷。圖／嘉義縣政府提供

農業處 台灣燈會 鳳梨

延伸閱讀

異地難重現效果！台灣燈會神木主燈拆解 命運未卜

愛買攜手JA全農青森開賣真空包山藥、青森米 滿額送聯名磁吸燈箱

2027苗栗台灣燈會 高鐵特區全包辦

星期評論／國際行銷後如何讓小農受益 屏東農業轉型挑戰

相關新聞

正名審查規定不友善？ 台南西拉雅族人 爭取多元認定

西拉雅原住民族正名進入關鍵，但制度爭議浮現。台南市西拉雅文化協會昨在新化基督長老教會舉辦「民族身分要件會議」，與會族人質疑部分規定不僅不友善，甚至與大法官過往釋憲意旨出現落差。

原民會承諾優先協助西拉雅族身分認定 各方疑問仍多

西拉雅原住民族正名「進入最後一哩路」。台南市西拉雅文化協會下午在新化基督長老教會召開「西拉雅民族身分要件會議」，現場兩百多西拉雅族人到場，許多非常關心政府現有相關法規不友善、甚至與大法官先前釋憲內容矛盾。

台商「拖把大王」林銘賢返嘉助弱勢 感恩餐會柯文哲等藍綠白政要齊聚

出身嘉義縣水上鄉知名台商、有「拖把大王」之稱的林銘賢，長年投身公益、回饋鄉里，持續扶助弱勢學子成長。上午他以社團法人北回培英文教協會理事長身分，在嘉市滿福樓婚宴廣場舉辦感恩餐會，席開超過90桌，來自政商社福社團警界與各地善心人士，受扶助孩子與家長逾千人齊聚一堂，冠蓋雲集，場面盛大熱鬧溫馨。

原物料狂飆平民小吃也撐不住 台南知名豆花老店公告調漲

台南市新化區知名豆花老店不敵成本壓力，宣布從4月2日起豆花、豆腐等部分商品調漲5元，反映近期原物料與能源價格持續上漲的經營困境。業者表示，包含瓦斯、黃豆、砂糖等主要成本全面攀升，還有像外帶的碗、湯匙等包材都上漲，多數小吃業早在農曆年前後即已陸續調價，已苦撐數月，最終仍不得不跟進調整。

春雨遲到花況失色 嘉義黃花風鈴木未現「黃色風暴」觀光熱潮降溫

農曆春分甫過，原本應迎來百花齊放的季節，但今年嘉義縣市八掌溪沿岸與朴子溪防汛道路兩旁栽種的黃花風鈴木，卻未如往年般燦爛綻放。過去動輒「炸裂」成金黃花海的壯觀景象，今年僅見零星點綴，昔日吸引大批遊客與車潮的「黃色風暴」，明顯降溫。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。