嘉義鳳梨銷日本出口衝破700公噸 翁章梁赴山口縣展現高甜度魅力

嘉義蜜甘味鳳梨進軍日本，外銷總量從2023年550公噸成長至2024年750公噸，即使2025年受風災影響，仍維持700公噸實績。縣長翁章梁表示，嘉義鳳梨果肉細緻且甜度高，深受日本消費者喜愛，希望透過實體推廣讓更多朋友認識嘉義優鮮品牌。

這項推廣活動昨天在山口縣ARUK超市小郡店展開，現場安排天燈祈願儀式，呼應剛落幕的2026台灣燈會，吸引許多民眾圍觀試吃，品嚐後讚不絕口。農業處表示，縣府以共同品牌「嘉義優鮮」推動農產外銷，鳳梨前進日本實績持續成長，2023年外銷金鑽鳳梨與牛奶鳳梨550公噸，2024年增加至750公噸，2025年雖受風災影響，仍出口700公噸，顯示日本對嘉義鳳梨接受度持續提升。

除了超市推廣，翁章梁也安排文化行程，前往去年由丸久集團社長田中康男促成捐贈檜木賽錢箱的防府天滿宮回訪。在啟用滿周年前夕，翁章梁致贈孔明燈給宮司鈴木宏明，象徵兩地文化深化交流，並祈願嘉義農產在日本市場持續拓展。

隨後眾人前往宇部市俵田翁紀念體育館，與山口縣職業籃球隊「Yamaguchi Patsfive」互動。翁章梁親自向球員遞上鳳梨加油打氣，籃球隊則回贈紀念球衣。縣府表示，未來將持續結合通路合作、品牌行銷與多元交流，穩健拓展嘉義優鮮在日本的發展空間。

嘉義優鮮鳳梨外銷日本出口達700公噸，縣長翁章梁赴日推廣高甜度魅力。圖／嘉義縣政府提供

金鑽及牛奶鳳梨深受日本喜愛，嘉義優鮮銷日實績突破700公噸。圖／嘉義縣政府提供