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正名審查規定不友善？ 台南西拉雅族人爭取多元認定
西拉雅原住民族正名進入關鍵，但制度爭議浮現。台南市西拉雅文化協會昨在新化基督長老教會舉辦「民族身分要件會議」，與會族人質疑部分規定不僅不友善，甚至與大法官過往釋憲意旨出現落差。
原民會綜合規劃處長曾興中表示，曾智勇主委已將西拉雅正名列為優先推動事項，關鍵在族內共識整合；只要意見一致，行政院即可依程序公告，推動後續認定作業。不過在場多名部族代表認為審查標準僵化。
他們表示，日治時期平埔族戶籍登錄資料完整度高，加上清領時期土地文書紀錄，即使未列入日治戶籍，仍應具備佐證效力。族人更主張應納入族群認同與混居事實，作為多元認定依據，
市府原民會人員表示，日治時期行政區劃曾調整，申請資料標示「台南州」或「台南廳」就會不同，可能影響審查結果，且登錄仍受限於特定歷史時期資料，不過已完成戶政登錄者，原則上無須重新申請。
目前台南登記原住民族身分者約八千多人，仍有上萬族人未完成登記，其中西拉雅族占四千餘人，已提民族認定申請，未來有望成為第十七個原住民族。
西拉雅文化協會常務理事萬淑娟說，族人爭取正名數十年，二○二三年提民族認定申請，接近終點仍關卡重重，盼中央比照地方作法簡化流程，減少族人往返戶政機關的負擔。
目前官方要求公告後卅天內提出族內共識，各部族將加速整合意見，預計近期送台南市原民會審議，月底前召開審議會後報中央公告，完成程序後族人即可辦戶政登記。
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