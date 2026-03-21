聽新聞
0:00 / 0:00

正名審查規定不友善？ 台南西拉雅族人爭取多元認定

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台灣西拉雅族身分認定會議下午在台南新化教會舉行，行政院原民會承諾優先協助正名，但各方疑問仍多。記者周宗禎／攝影
台灣西拉雅族身分認定會議下午在台南新化教會舉行，行政院原民會承諾優先協助正名，但各方疑問仍多。記者周宗禎／攝影

西拉雅原住民族正名進入關鍵，但制度爭議浮現。台南市西拉雅文化協會昨在新化基督長老教會舉辦「民族身分要件會議」，與會族人質疑部分規定不僅不友善，甚至與大法官過往釋憲意旨出現落差。

原民會綜合規劃處長曾興中表示，曾智勇主委已將西拉雅正名列為優先推動事項，關鍵在族內共識整合；只要意見一致，行政院即可依程序公告，推動後續認定作業。不過在場多名部族代表認為審查標準僵化。

他們表示，日治時期平埔族戶籍登錄資料完整度高，加上清領時期土地文書紀錄，即使未列入日治戶籍，仍應具備佐證效力。族人更主張應納入族群認同與混居事實，作為多元認定依據，

市府原民會人員表示，日治時期行政區劃曾調整，申請資料標示「台南州」或「台南廳」就會不同，可能影響審查結果，且登錄仍受限於特定歷史時期資料，不過已完成戶政登錄者，原則上無須重新申請。

目前台南登記原住民族身分者約八千多人，仍有上萬族人未完成登記，其中西拉雅族占四千餘人，已提民族認定申請，未來有望成為第十七個原住民族。

西拉雅文化協會常務理事萬淑娟說，族人爭取正名數十年，二○二三年提民族認定申請，接近終點仍關卡重重，盼中央比照地方作法簡化流程，減少族人往返戶政機關的負擔。

目前官方要求公告後卅天內提出族內共識，各部族將加速整合意見，預計近期送台南市原民會審議，月底前召開審議會後報中央公告，完成程序後族人即可辦戶政登記。

西拉雅 曾智勇 原民會 台南 日治時期 歷史

延伸閱讀

原民會承諾優先協助西拉雅族身分認定 各方疑問仍多

四至六年級救國團回憶 南橫利稻山莊躋縣級歷史建築

北港舊台汽車站石棉瓦砸屋 申請國賠被拒 屋主要求重審

台中寺遺構遭拆惹議 市府：完整性不足未達文資標準

相關新聞

正名審查規定不友善？ 台南西拉雅族人爭取多元認定

西拉雅原住民族正名進入關鍵，但制度爭議浮現。台南市西拉雅文化協會昨在新化基督長老教會舉辦「民族身分要件會議」，與會族人質疑部分規定不僅不友善，甚至與大法官過往釋憲意旨出現落差。

原民會承諾優先協助西拉雅族身分認定 各方疑問仍多

西拉雅原住民族正名「進入最後一哩路」。台南市西拉雅文化協會下午在新化基督長老教會召開「西拉雅民族身分要件會議」，現場兩百多西拉雅族人到場，許多非常關心政府現有相關法規不友善、甚至與大法官先前釋憲內容矛盾。

台商「拖把大王」林銘賢返嘉助弱勢 感恩餐會柯文哲等藍綠白政要齊聚

出身嘉義縣水上鄉知名台商、有「拖把大王」之稱的林銘賢，長年投身公益、回饋鄉里，持續扶助弱勢學子成長。上午他以社團法人北回培英文教協會理事長身分，在嘉市滿福樓婚宴廣場舉辦感恩餐會，席開超過90桌，來自政商社福社團警界與各地善心人士，受扶助孩子與家長逾千人齊聚一堂，冠蓋雲集，場面盛大熱鬧溫馨。

原物料狂飆平民小吃也撐不住 台南知名豆花老店公告調漲

台南市新化區知名豆花老店不敵成本壓力，宣布從4月2日起豆花、豆腐等部分商品調漲5元，反映近期原物料與能源價格持續上漲的經營困境。業者表示，包含瓦斯、黃豆、砂糖等主要成本全面攀升，還有像外帶的碗、湯匙等包材都上漲，多數小吃業早在農曆年前後即已陸續調價，已苦撐數月，最終仍不得不跟進調整。

春雨遲到花況失色 嘉義黃花風鈴木未現「黃色風暴」觀光熱潮降溫

農曆春分甫過，原本應迎來百花齊放的季節，但今年嘉義縣市八掌溪沿岸與朴子溪防汛道路兩旁栽種的黃花風鈴木，卻未如往年般燦爛綻放。過去動輒「炸裂」成金黃花海的壯觀景象，今年僅見零星點綴，昔日吸引大批遊客與車潮的「黃色風暴」，明顯降溫。

北港舊台汽車站石棉瓦砸屋 申請國賠被拒 屋主要求重審

雲林縣北港鎮舊台汽車站石棉屋頂去年颱風時吹落，林姓住戶指控住家與轎車遭砸損，申請國賠近廿五萬元遭駁回。林女昨由議員蔡孟真陪同，質疑縣府拆除石棉瓦未灑水防止逸散，痛批管理失職，要求重啟審理。縣府說，國賠認定證據不足，當事人可提民事訴訟或補足證據提複審。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。