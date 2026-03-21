藝術家夫妻檔許朝陽、張玉珍 南科新港社地方文化館連袂展出

藝術家張玉珍與夫婿許朝陽今天在南科新港社地方文化館舉辦「凝視·瞬間」聯展。展出水墨、刺繡、攝影等50多幅作品。兩人多年來觀察鳥類生態、創作出許多與眾不同的獨特瞬間與視角畫面，將展出到4月19日。

兩人表示，「凝視」是屏息以待的過程，「瞬間」是稍縱即逝的剎那，是創作者與大自然精靈的對話，多年與飛羽有約，醞釀出影像與水墨精選50多幅，與大家分享野鳥世界的魅力。

許朝陽老師認為賞鳥、拍鳥是「具有挑戰又很享受的事」，野外鳥兒特別敏感，不去驚擾、不去誘引，靜靜等待鳥兒來去，常常虛耗一整天毫無所獲，卻樂此不疲。「因為對上鳥兒目光的瞬間，所有辛苦都值得。」

文化館表示，許朝陽到台灣各地與國外旅拍，山海美景全入鏡，展現對自然的關懷與崇敬。寫實影像不僅記錄野鳥與環境相依情感、不期而遇的優美情境，更傳達了飛羽充滿生機的生存故事。

張玉珍水墨創作則以「感受鳥類之愛為出發」，求偶、育雛等「飛羽之愛系列」，生活周遭所見的「鄉村角落系列」，自攝影作品發想的「阿里山散景系列」，還有小巧可愛的「樹叢下的鳥兒系列」。

她表示，以筆墨轉化凝視鳥兒生態的觸動，畫面融入引發自我內心的記憶與對社會現況的關懷。作品以寫意和工筆方式呈現，不同於傳統花鳥畫，娓娓述說的寫實風格兼具詩意美感。

新市區長榮哲表示，聯展以不同媒材匯聚水墨與攝影兩種截然不同卻彼此呼應的藝術形式，透過畫筆與鏡頭，帶領觀者在靜謐凝視中感受野鳥世界的魅力。邀請藝術愛好者來感受自然生態與藝術氛圍，認識野鳥並欣賞飛羽之美。

張玉珍台南大學視覺藝術教學碩士班水墨組畢業。曾任國小美術班美術老師已退休，喜好水墨和刺繡，現在台南大學教育推廣部教授飛針繡藝術。許朝陽現任大成不銹鋼經理常到世界各地旅遊、賞鳥、拍鳥，張玉珍與另一半到戶外賞鳥拍鳥時經常速寫記錄當下。

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。圖／文化館提供

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影