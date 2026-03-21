快訊

中捷開一半突停滯！多站停駛、列車延誤 已逐步恢復「原因待調查」

趙駿亞家暴判決出爐！判刑2月、賠51萬 吳婉君斷開孽緣近況曝光

台韓都被點名…美伊戰爭衝擊 專家指1煉油副產品恐卡住半導體生產

聽新聞
0:00 / 0:00

藝術家夫妻檔許朝陽、張玉珍 南科新港社地方文化館連袂展出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。圖／文化館提供
藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。圖／文化館提供

藝術家張玉珍與夫婿許朝陽今天在南科新港社地方文化館舉辦「凝視·瞬間」聯展。展出水墨、刺繡、攝影等50多幅作品。兩人多年來觀察鳥類生態、創作出許多與眾不同的獨特瞬間與視角畫面，將展出到4月19日。

兩人表示，「凝視」是屏息以待的過程，「瞬間」是稍縱即逝的剎那，是創作者與大自然精靈的對話，多年與飛羽有約，醞釀出影像與水墨精選50多幅，與大家分享野鳥世界的魅力。

許朝陽老師認為賞鳥、拍鳥是「具有挑戰又很享受的事」，野外鳥兒特別敏感，不去驚擾、不去誘引，靜靜等待鳥兒來去，常常虛耗一整天毫無所獲，卻樂此不疲。「因為對上鳥兒目光的瞬間，所有辛苦都值得。」

文化館表示，許朝陽到台灣各地與國外旅拍，山海美景全入鏡，展現對自然的關懷與崇敬。寫實影像不僅記錄野鳥與環境相依情感、不期而遇的優美情境，更傳達了飛羽充滿生機的生存故事。

張玉珍水墨創作則以「感受鳥類之愛為出發」，求偶、育雛等「飛羽之愛系列」，生活周遭所見的「鄉村角落系列」，自攝影作品發想的「阿里山散景系列」，還有小巧可愛的「樹叢下的鳥兒系列」。

她表示，以筆墨轉化凝視鳥兒生態的觸動，畫面融入引發自我內心的記憶與對社會現況的關懷。作品以寫意和工筆方式呈現，不同於傳統花鳥畫，娓娓述說的寫實風格兼具詩意美感。

新市區長榮哲表示，聯展以不同媒材匯聚水墨與攝影兩種截然不同卻彼此呼應的藝術形式，透過畫筆與鏡頭，帶領觀者在靜謐凝視中感受野鳥世界的魅力。邀請藝術愛好者來感受自然生態與藝術氛圍，認識野鳥並欣賞飛羽之美。

張玉珍台南大學視覺藝術教學碩士班水墨組畢業。曾任國小美術班美術老師已退休，喜好水墨和刺繡，現在台南大學教育推廣部教授飛針繡藝術。許朝陽現任大成不銹鋼經理常到世界各地旅遊、賞鳥、拍鳥，張玉珍與另一半到戶外賞鳥拍鳥時經常速寫記錄當下。

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。圖／文化館提供
藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。圖／文化館提供

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影
藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影
藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影
藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影
藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。記者周宗禎／攝影

藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。圖／文化館提供
藝術家張玉珍水墨、許朝陽攝影聯展今起在南科新港社地方文化館展出。圖／文化館提供

藝術家

相關新聞

藝術家夫妻檔許朝陽、張玉珍 南科新港社地方文化館連袂展出

藝術家張玉珍與夫婿許朝陽今天在南科新港社地方文化館舉辦「凝視·瞬間」聯展。展出水墨、刺繡、攝影等50多幅作品。兩人多年來觀察鳥類生態、創作出許多與眾不同的獨特瞬間與視角畫面，將展出到4月19日。

原民會承諾優先協助西拉雅族身分認定 各方疑問仍多

西拉雅原住民族正名「進入最後一哩路」。台南市西拉雅文化協會下午在新化基督長老教會召開「西拉雅民族身分要件會議」，現場兩百多西拉雅族人到場，許多非常關心政府現有相關法規不友善、甚至與大法官先前釋憲內容矛盾。

台商「拖把大王」林銘賢返嘉助弱勢 感恩餐會柯文哲等藍綠白政要齊聚

出身嘉義縣水上鄉知名台商、有「拖把大王」之稱的林銘賢，長年投身公益、回饋鄉里，持續扶助弱勢學子成長。上午他以社團法人北回培英文教協會理事長身分，在嘉市滿福樓婚宴廣場舉辦感恩餐會，席開超過90桌，來自政商社福社團警界與各地善心人士，受扶助孩子與家長逾千人齊聚一堂，冠蓋雲集，場面盛大熱鬧溫馨。

原物料狂飆平民小吃也撐不住 台南知名豆花老店公告調漲

台南市新化區知名豆花老店不敵成本壓力，宣布從4月2日起豆花、豆腐等部分商品調漲5元，反映近期原物料與能源價格持續上漲的經營困境。業者表示，包含瓦斯、黃豆、砂糖等主要成本全面攀升，還有像外帶的碗、湯匙等包材都上漲，多數小吃業早在農曆年前後即已陸續調價，已苦撐數月，最終仍不得不跟進調整。

春雨遲到花況失色 嘉義黃花風鈴木未現「黃色風暴」觀光熱潮降溫

農曆春分甫過，原本應迎來百花齊放的季節，但今年嘉義縣市八掌溪沿岸與朴子溪防汛道路兩旁栽種的黃花風鈴木，卻未如往年般燦爛綻放。過去動輒「炸裂」成金黃花海的壯觀景象，今年僅見零星點綴，昔日吸引大批遊客與車潮的「黃色風暴」，明顯降溫。

北港舊台汽車站石棉瓦砸屋 申請國賠被拒 屋主要求重審

雲林縣北港鎮舊台汽車站石棉屋頂去年颱風時吹落，林姓住戶指控住家與轎車遭砸損，申請國賠近廿五萬元遭駁回。林女昨由議員蔡孟真陪同，質疑縣府拆除石棉瓦未灑水防止逸散，痛批管理失職，要求重啟審理。縣府說，國賠認定證據不足，當事人可提民事訴訟或補足證據提複審。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。