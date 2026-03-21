原民會承諾優先協助西拉雅族身分認定 各方疑問仍多

西拉雅原住民族正名「進入最後一哩路」。台南市西拉雅文化協會下午在新化基督長老教會召開「西拉雅民族身分要件會議」，現場兩百多西拉雅族人到場，許多非常關心政府現有相關法規不友善、甚至與大法官先前釋憲內容矛盾。

原民會綜合規劃處長曾興中代表中央政府出席、回應相關疑問時表示，原民會主委指示第一優先協助西拉雅正名。當前關鍵在「族內取得共識」，只要族內意見能一致，行政院就能依照法定時程公告。

而部分部族代表認為日據時代平埔族戶籍登記有紀錄的是全台最高，甚至清朝時期有土地文書登錄的，就算日據時代沒登記的都能證明。例如只要確認日據時期戶籍登錄有註明「熟」、「平」、「現住所」與日據時期西拉雅族分布地區符合，還有與不同部族混居的「認知、認同」等相關證明。

也有許多人要求現有南部縣市三大族群已有兩萬多人登記者，不需再重新登記。因為現有法規規定似乎還是要再重跑一次行政申請程序。也有人質問，依照現有法規第十五條，父母生前沒變更為平埔原住民，不得申請，或者如果父母不願改登錄原住民也不行，這都明顯與大法官憲判矛盾。

市府原民會人員表示，因「日本時代的行政區域調整過」，申請資料如果註明台南「州」而不是台南「廳」可能就申請不過。要件登錄也要有可登錄時期等「限制」。而台南市的原民先前已有戶政登錄的，就不需再重複申請。

協會常務理事萬淑娟指出，2023年申請民族認定至今，已進入民族成員身分要件程序的關鍵階段。雖官方要求公告30天內提出共識意見，並不合理，但各部族人還是會全力彙整共識，明天就送台南市原民會、月底前召開審議會，會後即送中央原民會公告，族人即可到戶政單位登記。

她表示，族人努力幾十年，這最後一哩路走了好遠好久，她仍不禁要問，還要走多久，感覺「好像打怪過關、現在已到第八關」，協會會繼續向中央爭取、比照台南市原民會採取的做法，不要一再跑戶政事務所。

台南原住民族群身分登記約8千多人，西拉雅族占4千多人，已提出民族認定申請，可望納入原住民第17族，市府估計還有上萬名西拉雅族人尚未登記。

協會理事長羅超藤代表協會感謝各地原民努力打拚20多年快30年才能有今天的成果。不過與會學者陳叔倬仍指出許多法令規章不夠具體、清楚，仍有很多細節必須先釐清，才不致造成公務機關無法接受。

台灣西拉雅族身分認定會議下午在台南新化教會舉行，行政院原民會承諾優先協助正名，各方疑問仍多。記者周宗禎／攝影

台灣西拉雅族身分認定會議下午在台南新化教會舉行，行政院原民會承諾優先協助正名，各方疑問仍多。記者周宗禎／攝影

台灣西拉雅族身分認定會議下午在台南新化教會舉行，行政院原民會承諾優先協助正名，各方疑問仍多。記者周宗禎／攝影

台灣西拉雅族身分認定會議下午在台南新化教會舉行，行政院原民會承諾優先協助正名，各方疑問仍多。記者周宗禎／攝影