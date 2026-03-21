台商「拖把大王」林銘賢返嘉助弱勢 感恩餐會柯文哲等藍綠白政要齊聚

出身嘉義縣水上鄉知名台商、有「拖把大王」之稱的林銘賢，長年投身公益、回饋鄉里，持續扶助弱勢學子成長。上午他以社團法人北回培英文教協會理事長身分，在嘉市滿福樓婚宴廣場舉辦感恩餐會，席開超過90桌，來自政商社福社團警界與各地善心人士，受扶助孩子與家長逾千人齊聚一堂，冠蓋雲集，場面盛大熱鬧溫馨。

適逢選舉時刻，政壇重量級人物現身，包括民眾黨前主席柯文哲及嘉市長參選人張啓楷、民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘、國民黨嘉市長參選人翁壽良以及綠營嘉市長參選人、立委王美惠，以及嘉市副市長林瑞彥、多位鄉鎮長議員等出席致意。不過與會人士發言多聚焦公益，刻意淡化選舉議題。柯文哲僅簡短表示擔任張啓楷競選總幹事，盼大家給張啟楷一個機會，為市民服務，為家鄉嘉義帶來新氣象。

成立於2007年北回培英文教協會，前身為北回急難救助協會，自2017年轉型後，專注弱勢家庭子女培育，至今深耕近20年。協會推動四大主軸，包括提供從國小至大學獎助學金、建置一對一課後輔導機制、結合國立中正大學、嘉大學生志工資源，推動「精準培英」計畫，針對具特殊專長的孩子進行技能培育，甚至協助創業。

感恩餐會現場，多位受助學生分享成長故事，不少人錄取台大等知名學府，並回到協會擔任志工，形成善的循環。學生們登台表演才藝，與認養人互動，場面溫馨動人，洋溢濃厚人情味。林銘賢動情表示，「當孩子被看見的那一刻，就走上了一條不能回頭的路。」他強調，協會陪伴不是一次性資助，而是如家人般長期扶持，從學業到人生方向一路相伴。

他坦言，去年整體支出超過千萬元，但募款與會員捐助僅約900萬元，仍有資金缺口，仰賴各界持續支持。從企業家到公益推手，林銘賢用行動在家鄉播下希望的種子。這場感恩餐會，不只是回顧成果，更是一場愛的延續，見證一群孩子在陪伴中翻轉人生，也讓善的力量在地方持續擴散。強靂集團董事長林銘賢，在大陸建廠經營清潔用品事業有成，被稱譽「拖把大王」，助弱勢學子以企業經營模式，成立社會企業「小太陽」，培育英才，成立社企業，培育英才，讓善循環。

出身嘉義縣水上鄉知名台商、有「拖把大王」之稱的林銘賢（左），以北回培英文教協會理事長身分，在嘉市滿福樓婚宴廣場舉辦感恩餐會，席開超過90桌，適逢選舉時刻，政壇重量級人物現身，包括民眾黨前主席柯文哲及嘉市長參選人張啓楷。記者魯永明／攝影

出身嘉義縣水上鄉知名台商、有「拖把大王」之稱的林銘賢，長年投身公益、回饋鄉里，持續扶助弱勢學子成長。記者魯永明／攝影

出身嘉義縣水上鄉知名台商、有「拖把大王」之稱的林銘賢，長年投身公益、回饋鄉里，持續扶助弱勢學子成長。上午他以北回培英文教協會理事長身分，在嘉市滿福樓婚宴廣場舉辦感恩餐會，席開超過90桌。記者魯永明／攝影