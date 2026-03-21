土庫老鎮玩出新風貌 雲林首推Line實境解謎遊戲6月上線

雲林縣土庫鎮是早年農商重鎮，不少店家或工廠都已二代接手，逐漸注入新活力，為能深度體驗老鎮魅力，雲林縣府攜手在地協會研發全縣首個官方實境解謎遊戲，透過手機Line讓遊客走訪景點，以解開謎題的互動方式，深入景點的故事。縣府表示，近期將開放免費測試，預計6月正式上線。

縣府計畫處長李明岳表示，土庫1945年正式升格為鎮迄今已80年，早年是雲林縣的農、商發展重鎮，擁有豐富的文化底蘊，鎮內不少老店陸續由二代或三代接手，年輕人經營方式推陳出新，讓傳統產業展現活力，縣府和鎮公所攜手雲林縣萬得文化協會、土庫好COOL商圈發展協會，邀請榮獲首屆「創業歸故里」冠軍的陳佳新，經三個多月研發一套「土庫萬事屋」實境解謎遊戲。

李明岳說，這套遊戲是以通訊軟體Line為遊戲平台，結合土庫在地的順天宮、萬得醫院、順成油廠、萬源製麵、第一市場、馬光圖書館、土庫驛可可莊園、樂米工坊等觀光產業景點，讓玩家作為萬事屋的新進實習生，進行入職測驗，走訪當地並通過景點考驗，獲可獲員工證才能正成為式員。

陳佳新指出，遊戲以用Line好友平台進行，民眾可到指定地點，針對遊戲中提出的問題金行解謎，例如順天宮，平台關卡會提問廟內典藏的日本觀音神像有多少隻手，讓玩家在廟裡仔細觀察後再作答，一旦過關，關卡也會提供相關小知識，讓遊客更深度了解神像由來進而了解順天宮沿革，像是互動式遊戲導覽，更加有趣，

日前有多位智慧城市論壇國際訪問團成員走訪土庫並試玩這套遊戲，對數位科技結合當地景點的解謎遊戲，印象深刻。李明岳說，「土庫故事屋」預計近期將開放免費試用，並提供遊戲的優缺點作為改善，預計6月將正式推出，體驗土庫深度之旅。

智慧城市論壇國際訪問團成員走訪土庫並試玩新研發的「土庫故事屋」遊戲，對數位科技結合當地景點的解謎遊戲很有趣，也更加了解在地歷史文化。記者蔡維斌／翻攝