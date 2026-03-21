原物料狂飆平民小吃也撐不住 台南知名豆花老店公告調漲

台南市新化區知名豆花老店不敵成本壓力，宣布從4月2日起豆花、豆腐等部分商品調漲5元，反映近期原物料與能源價格持續上漲的經營困境。業者表示，包含瓦斯、黃豆、砂糖等主要成本全面攀升，還有像外帶的碗、湯匙等包材都上漲，多數小吃業早在農曆年前後即已陸續調價，已苦撐數月，最終仍不得不跟進調整。

業者指出，已經7、8年沒有漲價，但近年來瓦斯價格波動劇烈，加上進口黃豆與糖價上揚，使製作豆花的基礎成本明顯增加，加重營運負擔。在多重壓力下，原本就是微利經營，「不漲真的撐不下去」；多數老顧客都能體諒表示很多店家都漲了，調漲5元可以接受。

台南歸仁土魠魚羹業者說，不久前就因為油、電上漲，一碗漲5元，本來預期關稅談判後應該不會通貨膨脹了，因才漲價不久，炸土魠魚必備的大量麵粉就算價格上漲，因為政府現在油電都凍漲，會暫時自行吸收成本，但是如果將來政府擋不住油價電價大漲，可能又必須漲價。

林姓麵包店老闆則說，先不管麵粉，光是麵包業必備的塑膠包裝袋， 從每公斤85元到115元漲到135元至150元，便宜的一公斤漲價10元左右，比較貴的漲15元，耐熱的品質漲價更多。塑膠袋與耐熱袋已漲「兩到三成」，開店20多年「這是第一次漲這麼多。」向材料行反映，老闆竟然反問「要不要先多買一些起來」，因為月底可能因為石化原物料到貨延遲而「斷貨」一段時間。