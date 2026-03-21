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春雨遲到花況失色 嘉義黃花風鈴木未現「黃色風暴」觀光熱潮降溫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農曆春分甫過，原本應迎來百花齊放的季節，但今年嘉義市世賢路分隔島上黃花風鈴木，卻未如往年般燦爛綻放。過去動輒「炸裂」成金黃花海的壯觀景象，今年僅見零星點綴。記者魯永明／攝影
農曆春分甫過，原本應迎來百花齊放的季節，但今年嘉義市世賢路分隔島上黃花風鈴木，卻未如往年般燦爛綻放。過去動輒「炸裂」成金黃花海的壯觀景象，今年僅見零星點綴。記者魯永明／攝影

農曆春分甫過，原本應迎來百花齊放的季節，但今年嘉義縣市八掌溪沿岸與朴子溪防汛道路兩旁栽種的黃花風鈴木，卻未如往年般燦爛綻放。過去動輒「炸裂」成金黃花海的壯觀景象，今年僅見零星點綴，昔日吸引大批遊客與車潮的「黃色風暴」，明顯降溫。

園藝專家、退休的林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株指出，關鍵就在於「雨水」。今年枯水期長，降雨明顯不足，春雨遲遲未到，是導致花況不佳的主因。他直言，「今年就差一場春雨。」

蔡景株說，黃花風鈴木原生於熱帶美洲，充足日照是開花的基本條件，但「水分」更是決定開花量與花期長短的關鍵。若前1年10月至12月降雨偏少、日照充足，且當年度1至2月雨水補足，通常能迎來盛開；反之，若秋冬雨量偏多、日照不足，隔年花況就會受影響。

他進一步指出，中南部地區秋季普遍雨少，因此若要確保花況，1至2月期間適度人工澆灌十分重要。然而目前多數黃花風鈴木由公部門栽種，卻存在「重種植、輕養護」的問題，缺乏定期澆水與管理。今年又碰上降雨偏少，更加劇花開稀疏、花期縮短的情況。

實際觀察，今年花期最長僅約2周，時間落在3月中下旬，尚未形成連片金黃景觀便逐漸凋零。嘉市府近期在八掌溪堤岸景點舉辦活動，遊客發現「人比花多」，遊客熱情未減，但花況卻難以支撐賞花期待。地方人士指出，往年黃花風鈴木盛開，不僅成為春季熱門打卡景點，也帶動周邊攤商與觀光收益。今年花況失色，連帶影響人潮停留時間與消費意願，對地方經濟產生間接衝擊。

隨著花期進入尾聲，今年要再現壯觀的「黃色風暴」已幾乎無望。專家建議，未來若能加強水資源調配與日常養護，才能在氣候變異下維持穩定花況，讓春日限定的金黃美景不再成為「看天吃飯」的偶然驚喜。

農曆春分甫過，原本應迎來百花齊放的季節，但今年嘉義市世賢路分隔島上黃花風鈴木，卻未如往年般燦爛綻放。過去動輒「炸裂」成金黃花海的壯觀景象，今年僅見零星點綴。記者魯永明／攝影
農曆春分甫過，原本應迎來百花齊放的季節，但今年嘉義市世賢路分隔島上黃花風鈴木，卻未如往年般燦爛綻放。過去動輒「炸裂」成金黃花海的壯觀景象，今年僅見零星點綴。記者魯永明／攝影

風鈴木 嘉義

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