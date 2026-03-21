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鄉親鄉情／為失智爺爺返鄉種可可 鄭凱元創品牌

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
鄭凱元為了爺爺返鄉務農，並以巧克力當租金承租同學家的農地種植可可樹。記者陳雅玲／攝影
鄭凱元為了爺爺返鄉務農，並以巧克力當租金承租同學家的農地種植可可樹。記者陳雅玲／攝影

曾在房地產業年收入破百萬的鄭凱元，因牽掛九十六歲失智爺爺，毅然離開台北都會回到雲林莿桐鄉種可可，儘管收入約過去四分之一，但他認為返鄉讓人生更貼近生活本質。

鄭凱元早年從廣告代銷轉入房仲業，房市熱絡時表現亮眼，半年拿過百萬元獎金，年收入突破一百五十萬元。他原規畫在城市發展，二○一七年遭遇房市低迷與祖父罹患阿茲海默症雙重衝擊，重新審視人生方向。

一次他返家陪伴父母，發現家中農地因祖父病情惡化已漸荒廢，醫師建議補充可可脂等營養，因此開始接觸巧克力，結果發覺市售產品成分複雜、價格高昂，進而萌生種植可可想法。

鄭凱元因缺乏農業技術背景，創業初期挑戰多，他與父親從零開始試種，頭一年就碰上寒流；加上可可多年後才能結果，初期幾乎沒收入。為此他進修生物科技課程，學習發酵製程技術，提升專業能力，不料再遭遇疫情，但也因此有更多時間反覆測試，掌握可可風味關鍵，因禍得福。

二○二二年他創立巧克力品牌，以高純度、無糖巧克力為主，拓展可可茶等品項，並與在地店家合作，穩定通路，獲得注重健康的消費群青睞，逐步打開市場。他說，祖父長期食用他的產品，病況維持穩定，成為他持續投入的重要動力。未來他要整合地方資源，擴大種植規模，更結合在地業者推動創新餐飲，期望打造為地方特色品牌，為雲林農業開創新方向。

品牌 巧克力 阿茲海默症

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