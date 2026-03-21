北港舊台汽車站石棉瓦砸屋 申請國賠被拒 屋主要求重審

雲林縣北港鎮舊台汽車站石棉屋頂去年颱風時吹落，林姓住戶指控住家與轎車遭砸損，申請國賠近廿五萬元遭駁回。林女昨由議員蔡孟真陪同，質疑縣府拆除石棉瓦未灑水防止逸散，痛批管理失職，要求重啟審理。縣府說，國賠認定證據不足，當事人可提民事訴訟或補足證據提複審。

林女表示，房屋與車輛修復費用逾廿萬元，屋內有石棉瓦碎屑，卻被國賠小組認定無因果關係，「只看到垃圾飛舞，卻不認石棉」。蔡孟真說，雖然災害難預料，但管理不當應負責，此案應重啟國賠調查，並全面盤點縣內公有老舊危險建物；另指拆除石棉瓦未灑水防護，環保局應依法裁罰。

交通工務局說，該處原為舊台汽客運站，之後配合都市計畫變更為商業區，回饋約三成土地作停車場，由縣府管理。因建物閒置老舊，去年颱風造成部分石棉屋頂破損、散落，周邊住戶反映住家門窗與車輛受損，提出國賠廿四萬九千四百廿元。

交通工務局長汪令堯表示，國賠審查須符合公共設施管理疏失、非天然災害、且具相當因果關係等要件，當事人無報案紀錄，提供監視器畫面也難直接證明石棉瓦掉落與損害間關聯，國賠審議小組邀專家檢視，認定證據不足不賠償。若不服，仍可提起民事訴訟或補強證據申請複審。

汪令堯強調，縣府已將該場址列為高風險設施，十六日啟動拆除，施工單位每天灑水，留存照片紀錄，清運過程依環保與職安規範辦理，後續規畫轉型停車空間。