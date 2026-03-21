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北港舊台汽車站石棉瓦砸屋 申請國賠被拒 屋主要求重審

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣北港鎮舊台汽車站老舊建物去年颱風期間石棉屋頂被強風吹落，林姓住戶（左一）指控住家與愛車遭砸損，申請國賠遭駁回。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港鎮舊台汽車站老舊建物去年颱風期間石棉屋頂被強風吹落，林姓住戶（左一）指控住家與愛車遭砸損，申請國賠遭駁回。記者陳雅玲／攝影

雲林縣北港鎮舊台汽車站石棉屋頂去年颱風時吹落，林姓住戶指控住家與轎車遭砸損，申請國賠近廿五萬元遭駁回。林女昨由議員蔡孟真陪同，質疑縣府拆除石棉瓦未灑水防止逸散，痛批管理失職，要求重啟審理。縣府說，國賠認定證據不足，當事人可提民事訴訟或補足證據提複審。

林女表示，房屋與車輛修復費用逾廿萬元，屋內有石棉瓦碎屑，卻被國賠小組認定無因果關係，「只看到垃圾飛舞，卻不認石棉」。蔡孟真說，雖然災害難預料，但管理不當應負責，此案應重啟國賠調查，並全面盤點縣內公有老舊危險建物；另指拆除石棉瓦未灑水防護，環保局應依法裁罰。

交通工務局說，該處原為舊台汽客運站，之後配合都市計畫變更為商業區，回饋約三成土地作停車場，由縣府管理。因建物閒置老舊，去年颱風造成部分石棉屋頂破損、散落，周邊住戶反映住家門窗與車輛受損，提出國賠廿四萬九千四百廿元。

交通工務局長汪令堯表示，國賠審查須符合公共設施管理疏失、非天然災害、且具相當因果關係等要件，當事人無報案紀錄，提供監視器畫面也難直接證明石棉瓦掉落與損害間關聯，國賠審議小組邀專家檢視，認定證據不足不賠償。若不服，仍可提起民事訴訟或補強證據申請複審。

汪令堯強調，縣府已將該場址列為高風險設施，十六日啟動拆除，施工單位每天灑水，留存照片紀錄，清運過程依環保與職安規範辦理，後續規畫轉型停車空間。

都市計畫 環保局 民事訴訟

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