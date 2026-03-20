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台南國家美術館3/25美術節免費入場 體驗台灣藝術魅力價值
台南國家美術館籌備處今天宣布，台南國家美術館（簡稱南國美）3月25日美術節免費開放進場，館方同時打造音樂、寫生與講座的藝術體驗，讓人走進台灣近現代美術的「現場」。
台南國家美術館籌備處今天指出，3月25日美術節活動最大特色，是把「臺灣藝術史」變成可參與的日常，屆時將邀請金曲歌王謝銘祐演出，搭配DJ音樂藝術團隊 Oh Room，讓音樂成為觀看藝術的另一種方式。
戶外寫生活動則引導民眾重新觀看城市風景，用畫筆回應過去藝術家曾走過的創作路徑。
此外，館方規劃「傳承」講座，邀請前輩藝術家後代分享，從生活記憶談起，讓人看見藝術家創作背後的情感與時代背景，認識藝術作品，也走進一段段真實人生故事，讓台灣藝術史更貼近人心。
南國美籌備處表示，近現代美術推廣，不只是「保存」，更要持續被理解和再創造，讓藝術走進生活，也讓更多人有機會重新認識台灣藝術的發展脈絡，看見台灣藝術史的魅力與價值。
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