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嘉市打造永續森林城市 北香湖植樹重現綠意

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

嘉義市將永續概念融入治理、深植日常，繼日前嘉義市國中小引入國產柳杉992套課桌椅後，18日嘉義市長黃敏惠攜手農業部林業及自然保育署嘉義分署、台灣中油公司等單位，在北香湖公園共同舉辦「挺過風災，北香湖綠意再現」植樹活動，重新把在丹娜絲風災中倒伏的羊蹄甲種回來，為嘉義市再添生機。

黃敏惠市長表示，嘉義市以「全齡共享、世代宜居」作為城市發展的核心願景，並將「新永續」理念融入城市治理之中，積極推動低碳與永續政策，以因應極端氣候所帶來的挑戰。市府團隊也持續導入綠能、水能與風能等多元概念，整合生態環境，降低能源消耗，穩健邁向永續發展的目標。因此，今天不只是植樹，更是環境教育的重要起點，種下的不只是一棵樹，而是整個城市的未來與希望。

黃敏惠市長進一步表示，種樹是最簡單、也最自然的方式，樹木的光合作用產生「碳吸收」機制，形成「固碳」，進而減少大氣中的二氧化碳。嘉義市面積雖然只有26萬平方公尺，卻開闢了38座公園，猶如一座充滿綠色的「永續森林城市」。樹木不僅提供景觀美化與遮蔭，更默默為城市固定了超過1萬公噸的碳，是城市中最重要的「碳匯」英雄。嘉義市各公園內已種植超過1萬2千棵樹，其中北香湖公園就約有3千棵；此外，街道兩旁的行道樹也超過1萬7千棵，共同構築起城市珍貴的綠色資產。

建設處長羅資政表示，市府開闢的公園綠地，早期多以「森林公園化」及「推廣原生種」為核心，現在綠化政策已升級為「永續森林城市」，植樹選種更具生態意義。每年市府在樹木的健康維護工作，更是盡心盡力，不僅編列預算辦理樹木健康檢查，更是非六都中唯一編列預算防治樹木褐根病的縣市，連續編列四年總共2600萬元，以科學的方式，維護樹木資源，定期樹木修剪也維持城市良好綠化景觀並提升公共安全。

聚傳媒

健康檢查 黃敏惠 極端氣候

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