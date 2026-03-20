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2026「光影相聚・樂舞宴饗」平埔原住民族群文化節4月登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

2026「光影相聚・樂舞宴饗」平埔原住民族群文化節將於4月3日至4月4日在臺南市新營文化中心前廣場熱鬧登場。主辦單位於19日於永華市政中心舉行活動發布記者會，邀請全國民眾於感受平埔原住民族群文化的歷史底蘊與當代風采。臺南市長黃偉哲市長表示，本次文化節以「光影相聚」與「樂舞宴饗」為兩大主軸。其中「光影相聚」呼應於新營文化中心展出的「印象原民・記憶留聲」臺南平埔原住民族群影像展，透過影像回望族群歷史與生活記憶；「樂舞宴饗」則透過音樂、舞蹈與飲食文化的交流，展現原住民族群多元豐富的藝術能量與生活文化。活動期間規劃多場舞台展演節目，同時設置原民市集，集結傳統美食、手作文創及在地農特產品，打造兼具文化與生活感的交流空間。

臺南市政府原住民族事務委員會主任委員白惠蘭Salau Kaljimuran進一步指出，今年特別推出「走讀聚落・體驗平埔」小旅行，規劃走訪吉貝耍部落、六重溪部落、岡林部落及菜寮溪部落，透過專業導覽與實地走讀，帶領民眾深入了解臺南各聚落歷史故事與特色，在實際踏查中認識平埔原住民族群的生活脈動與文化記憶。

誠摯邀請全國民眾於4月3日至4月4日蒞臨新營文化中心前廣場，一同參與2026「光影相聚・樂舞宴饗」平埔原住民族群文化節，認識平埔原住民族群的歷史與文化價值，並在交流與參與中共同見證文化的再現與創新。

聚傳媒

光影 族群 黃偉哲

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