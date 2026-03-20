控北港舊轉運站石棉瓦砸屋 提國賠遭駁要求重審

雲林縣林姓女子指控北港舊轉運站石棉瓦去年遭颱風吹毀，部分石棉瓦砸到其住家造成毀損，申請國賠遭駁回；林女今天要求重啟審理，並說日前拆除作業未灑水防治揚塵，有失職之責。

北港舊轉運站財產歸雲林縣政府，雲林縣交通工務局長汪令堯提供文字稿回應，依國家賠償法審查須具備公共設施管理疏失、非天然災害且相當因果關係等法定要件，但當事人未有報案紀錄。此外，監視器畫面也難證明石棉瓦掉落與損害間關聯，因此決議不予賠償，後續民眾仍可提民事訴訟，或補強證據申請複審。

汪令堯表示，建物拆除作業依相關規範辦理，後續將盤點縣內老舊閒置設施，強化管理與風險預防機制。

林姓女子今天和民進黨雲林縣議員蔡孟真召開記者會，訴求重啟審理國賠，並提出近日拆除作業未灑水防治揚塵，有失職之責。

林女表示，去年丹娜絲颱風吹襲，舊轉運站建物的石棉瓦隨強風吹進民宅，造成窗戶、鋁門和3輛汽車毀損，初估修繕費用約新台幣20萬元。

林女強調，放眼住家附近建物，只有舊轉運站建物有石棉瓦片，因此事後調閱監視器畫面、蒐集受損影像並申請國家賠償，卻遭到駁回，理由是相關證據影片看見有風，疑似垃圾袋及瓦片吹落，但無法證明為舊轉運站建物吹過來。

蔡孟真認為，災害難以預料，縣府應負起管理失當之責，重啟國賠調查及審理，此外，全面檢視縣內公有老舊、危險建物做處置，另近日縣府已派廠商拆除石棉瓦，但卻未見灑水防護措施，要求環保局應依法裁罰。