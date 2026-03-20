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台中園藝商搏得雲縣「水林蕃薯寮媽」大龜 豪捐1.68萬斤白米助4縣市弱勢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
莊家鍏（右）搏得雲林縣水林鄉順天宮「大龜」，成為今年爐主，左為高等法院台中分院前院長洪文章。圖／莊家鍏提供
莊家鍏（右）搏得雲林縣水林鄉順天宮「大龜」，成為今年爐主，左為高等法院台中分院前院長洪文章。圖／莊家鍏提供

雲林縣水林鄉順天宮傳承已久、列為雲林縣定民俗的「蕃薯寮媽元宵夜巡」，其中「祈大龜」今年由住台中市烏日區的園藝工程業者莊家鍏搏得，並擔任爐主，昨在住家舉行開龜儀式，890斤麵龜載回讓香客吃平安，1萬6800斤白米捐給台中、彰化、台南等地弱勢族群。

順天宮主委洪明發表示，順天宮建廟逾300年，每年元宵都會舉辦3天的「蕃薯寮媽元宵夜巡」，至今還保留著「射火馬」、「面桶炮」、「祈大龜」等傳統儀式，縣府在2022年登錄為縣定民俗。

莊家鍏的妻子林恩綺說明，丈夫因為其母、台中市府顧問蘇秀姃介紹，認識出生水林鄉蕃薯厝的高等法院台中分院前院長洪文章，得知當地文風鼎盛，培育出近百名司法界、醫界、教育界等人才，有「狀元村」、「法官村」的美名。

林恩綺表示，莊家鍏認為蕃薯寮媽祖神威顯赫，因此參加今年的順天宮「祈大龜」，沒想到首度參加就告捷，從200多人中脫穎而出，並擔任今年爐主，請回蕃薯寮媽到家中作客、庇蔭家人。

昨天的開龜儀式，現場擺放的890斤麵龜載回讓香客吃平安，1萬6800斤白米捐給雲林縣水林鄉、台中市烏日區、彰化縣溪湖、伸港、埔心等地弱勢族群，以及社團法人台南市善心慈善關懷協會、台南市溫暖老幼關懷協會。

莊家鍏（左）搏得雲林縣水林鄉順天宮「大龜」，成為今年爐主，右為高等法院台中分院前院長洪文章。圖／莊家鍏提供
莊家鍏（左）搏得雲林縣水林鄉順天宮「大龜」，成為今年爐主，右為高等法院台中分院前院長洪文章。圖／莊家鍏提供

莊家鍏搏得雲林縣水林鄉順天宮「大龜」，1萬6800斤白米捐給台中、彰化、台南等地弱勢族群。圖／莊家鍏提供
莊家鍏搏得雲林縣水林鄉順天宮「大龜」，1萬6800斤白米捐給台中、彰化、台南等地弱勢族群。圖／莊家鍏提供

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