昔日「開門就賺錢」斗六站前商圈現招租潮 雲縣議員促打強心針

曾是雲林最繁華地段的台鐵斗六火車站前商圈，近年因商圈轉移、停車不便與消費型態改變逐漸沒落。縣議員曾博鴻、張維崢今在議會質詢指出，近期圓環與太平老街雖頻辦演唱會與市集活動，卻未能將人潮導入站前商圈，要求縣府提出整體活化方案；縣府回應，將跨局處研議推動改善計畫。

斗六車站前商圈20多年前風光一時，地方人士形容「開門就能賺錢」，即便租金高昂仍一店難求，雲林「地王」更長年由站前鐘錶行蟬聯。不過隨著商業重心轉移，站前榮景不再，現今周邊店面頻見招租，地王公告土地現值也由每坪逾61萬元，下滑至去年約58萬元。

曾博鴻、張維崢今在議會質詢指出，站前商圈鄰近西市場與太平老街，後者更甫列入交通部觀光遊憩據點，具備串聯發展潛力，但實際觀察，活動人潮多集中於圓環與老街，未能延伸至車站周邊，導致商家無感。曾博鴻表示，商圈衰退原因複雜，除交通與停車問題外，也與整體消費結構轉變有關，盼縣府提出具體振興策略。

此外，有商家建議，比照高雄市已通過的騎樓管理規範，在不影響行人通行與公共安全前提下，適度開放小型攤位進駐，活絡街區商機，也請縣府評估可行性。

縣府交通工務局過去曾協助虎尾糖廠商圈及北港朝天宮周邊進行道路改善，成功帶動人流。局長汪令堯表示，未來將研議爭取內政部「亮點計畫」補助，規畫斗六站前商圈道路與環境改善，強化動線串聯。

建設處長廖政彥指出，商圈發展受景氣變動、電商崛起、停車空間不足及店家世代交替等多重因素影響，需以多元策略因應，包括導入文創市集、夜間餐車、在地農產攤位，或規畫特定時段行人徒步區，優化市場採買環境與通行安全等，皆為可行方向。後續將進行跨局處現勘並編列預算，整體推動商圈活化再生。