聽新聞
0:00 / 0:00

昔日「開門就賺錢」斗六站前商圈現招租潮 雲縣議員促打強心針

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
曾是雲林最繁華地段的台鐵斗六火車站前商圈，近年因商圈轉移、停車不便與消費型態改變逐漸沒落。記者陳雅玲／攝影
曾是雲林最繁華地段的台鐵斗六火車站前商圈，近年因商圈轉移、停車不便與消費型態改變逐漸沒落。記者陳雅玲／攝影

曾是雲林最繁華地段的台鐵斗六火車站前商圈，近年因商圈轉移、停車不便與消費型態改變逐漸沒落。縣議員曾博鴻、張維崢今在議會質詢指出，近期圓環與太平老街雖頻辦演唱會與市集活動，卻未能將人潮導入站前商圈，要求縣府提出整體活化方案；縣府回應，將跨局處研議推動改善計畫。

斗六車站前商圈20多年前風光一時，地方人士形容「開門就能賺錢」，即便租金高昂仍一店難求，雲林「地王」更長年由站前鐘錶行蟬聯。不過隨著商業重心轉移，站前榮景不再，現今周邊店面頻見招租，地王公告土地現值也由每坪逾61萬元，下滑至去年約58萬元。

曾博鴻、張維崢今在議會質詢指出，站前商圈鄰近西市場與太平老街，後者更甫列入交通部觀光遊憩據點，具備串聯發展潛力，但實際觀察，活動人潮多集中於圓環與老街，未能延伸至車站周邊，導致商家無感。曾博鴻表示，商圈衰退原因複雜，除交通與停車問題外，也與整體消費結構轉變有關，盼縣府提出具體振興策略。

此外，有商家建議，比照高雄市已通過的騎樓管理規範，在不影響行人通行與公共安全前提下，適度開放小型攤位進駐，活絡街區商機，也請縣府評估可行性。

縣府交通工務局過去曾協助虎尾糖廠商圈及北港朝天宮周邊進行道路改善，成功帶動人流。局長汪令堯表示，未來將研議爭取內政部「亮點計畫」補助，規畫斗六站前商圈道路與環境改善，強化動線串聯。

建設處長廖政彥指出，商圈發展受景氣變動、電商崛起、停車空間不足及店家世代交替等多重因素影響，需以多元策略因應，包括導入文創市集、夜間餐車、在地農產攤位，或規畫特定時段行人徒步區，優化市場採買環境與通行安全等，皆為可行方向。後續將進行跨局處現勘並編列預算，整體推動商圈活化再生。

曾是雲林最繁華地段的台鐵斗六火車站前商圈，近年因商圈轉移、停車不便與消費型態改變逐漸沒落。縣議員曾博鴻（左）、張維崢（右）今質詢要求縣府提出活化對策。記者陳雅玲／翻攝
曾是雲林最繁華地段的台鐵斗六火車站前商圈，近年因商圈轉移、停車不便與消費型態改變逐漸沒落。縣議員曾博鴻（左）、張維崢（右）今質詢要求縣府提出活化對策。記者陳雅玲／翻攝

雲林 斗六

延伸閱讀

未共構 捷運綠線台南車站擬地下道通台鐵

台南車站百年大改造 鐵路地下化啟動「後站」成新門面

台南捷運綠線唯一銜接台南火車站 「雙鐵未共構」採地下連通

看不懂 彰首條行人優先區挨批

相關新聞

台中園藝商搏得雲縣「水林蕃薯寮媽」大龜 豪捐1.68萬斤白米助4縣市弱勢

雲林縣水林鄉順天宮傳承已久、列為雲林縣定民俗的「蕃薯寮媽元宵夜巡」，其中「祈大龜」今年由住台中市烏日區的園藝工程業者莊家鍏搏得，並擔任爐主，昨在住家舉行開龜儀式，890斤麵龜載回讓香客吃平安，1萬6800斤白米捐給台中、彰化、台南等地弱勢族群。

昔日「開門就賺錢」斗六站前商圈現招租潮 雲縣議員促打強心針

曾是雲林最繁華地段的台鐵斗六火車站前商圈，近年因商圈轉移、停車不便與消費型態改變逐漸沒落。縣議員曾博鴻、張維崢今在議會質詢指出，近期圓環與太平老街雖頻辦演唱會與市集活動，卻未能將人潮導入站前商圈，要求縣府提出整體活化方案；縣府回應，將跨局處研議推動改善計畫。

佛光山星雲法燈分耀五大洲 黃敏惠見證人間佛教全球弘傳

2026年佛光山信徒香會暨開山祖師星雲大師靈骨分燈五大洲儀式，昨天在佛光山隆重舉行，來自海內外佛光人齊聚一堂，共同禮佛祈福、交流共修，場面莊嚴盛大。嘉義市長黃敏惠親自出席，與各界貴賓及信眾共同見證重要宗教文化傳承時刻。

先僱後訓月補助1.2萬助就業 台南3場徵才546個工作機會

為協助求職民眾把握轉職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於3月下旬舉辦3場徵才活動，邀集21家優質企業提供546個工作機會，涵蓋製造、餐飲、服務、交通運輸等多元產業，尤以大客車駕駛長月薪最高70K，次為餐飲業區主管月薪最高58K等高薪，歡迎把握機會到場面試，為自己的職涯創造新機。

抗國際肥料價格波動！台南廚餘變「尚好肥」「黑金」挺農民

受國際能源與航運情勢變化影響，肥料價格隨之波動。為協助農民維持穩定耕作環境，台南市環保局以高速發酵廠所製造的第二代廚餘堆肥「尚好肥」，是利用家戶生、熟廚餘在地循環生產的有機質肥料，提供農民一項穩定且環保的肥料選擇。

行動急診室發威！首戰成功搶命 嘉市雙軌共伴上路救回OHCA患者　

嘉義市緊急救護傳捷報，昨天下午3時42分，1名市民在市區某國中球場突發到院前心肺功能停止（OHCA），命懸一線。消防局接獲報案後，迅速派遣蘭潭分隊救護車馳援，並同步啟動與嘉義基督教醫院合作的「雙軌共伴計畫」，緊急調派醫護團隊投入搶救，成功從死神手中奪回寶貴生命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。