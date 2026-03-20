佛光山星雲法燈分耀五大洲 黃敏惠見證人間佛教全球弘傳

2026年佛光山信徒香會暨開山祖師星雲大師靈骨分燈五大洲儀式，昨天在佛光山隆重舉行，來自海內外佛光人齊聚一堂，共同禮佛祈福、交流共修，場面莊嚴盛大。嘉義市長黃敏惠親自出席，與各界貴賓及信眾共同見證重要宗教文化傳承時刻。

黃敏惠表示，信徒香會不僅是年度宗教盛事，更是凝聚信仰力量的重要平台。佛光山長年弘揚「人間佛教」，將佛法落實於教育、文化與慈善，與嘉義市追求的人文關懷與善行精神相互呼應，為社會注入正向力量。她指出，市府將持續支持宗教團體推動各項文化活動，營造和諧共融的城市氛圍，並期盼佛光普照，讓善念遍及城市每個角落，帶來安定與幸福。

佛光山住持心保和尚表示，此次「靈骨分燈五大洲」象徵星雲大師慈悲與智慧的精神跨越國界，持續在全球傳承。透過法燈分送至美洲、亞洲、歐洲、非洲及澳洲，讓信徒得以緬懷大師願力，延續人間佛教的弘法使命。市府民政處指出，「靈骨分燈五大洲」為本次香會焦點儀式之一，象徵佛法弘揚世界、光明不滅，也代表人間佛教理念將持續在國際間發光發熱，為全球帶來慈悲與智慧。

2026年佛光山信徒香會暨開山祖師星雲大師靈骨分燈五大洲儀式，昨天在佛光山隆重舉行，交流共修，場面莊嚴盛大。圖／嘉市府提供

2026年佛光山信徒香會暨開山祖師星雲大師靈骨分燈五大洲儀式，昨天在佛光山隆重舉行，交流共修，場面莊嚴盛大。嘉義市長黃敏惠親自出席，與各界貴賓及信眾共同見證重要宗教文化傳承時刻。圖／嘉市府提供