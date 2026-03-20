先僱後訓月補助1.2萬助就業 台南3場徵才546個工作機會

為協助求職民眾把握轉職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於3月下旬舉辦3場徵才活動，邀集21家優質企業提供546個工作機會，涵蓋製造、餐飲、服務、交通運輸等多元產業，尤以大客車駕駛長月薪最高70K，次為餐飲業區主管月薪最高58K等高薪，歡迎把握機會到場面試，為自己的職涯創造新機。

首場將於3月23日下午1時30分至4時30分在台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號），邀有豐製糖有限公司、美喆國際企業現場徵才；東信輕金屬、穎佳企業、廣吉食品等廠商代收履歷，提供業務司機、物流司機、生產作業員、產線技術人員等84個工作機會。

第2場於3月25日下午2時至4時在彰南里活動中心（台南市南區新建路12號）辦理。邀集屈臣氏、統一超商、興南客運、築間餐飲、臺南紡織、福安工業、全一電子、碳佐麻里等多家企業現場徵才；儒億科技、全家便利商店、大億交通工業、廣福順等廠商代收履歷，提供成本分析管理師、職業安全衛生管理師、電鍍噴漆技術員、門市服務人員、組立包裝員、技術員、餐飲區主管、服務人員、業務專員及各類工程師等多元職缺，共計383個工作機會。

第3場於3月30日下午2時至4時回到台南就業中心3樓會議室舉辦，由統聯汽車客運、台南紡織、漢來美食現場徵才；東信輕金屬、穎佳企業等代收履歷，提供大客車駕駛長、稽查人員、維修技師、化工工程師、廚房助理、儲備幹部、品管人員、倉管人員、計時人員等79個工作機會。

勞動部為協助受國際情勢影響而離開原本工作崗位的勞工朋友回歸職場，推動「勞工就業通計畫」的工作崗位訓練補助政策，採「先僱後訓」模式，由雇主安排導師進行在職訓練，補助雇主訓練失業勞工的相關費用，每人每月補助1.2萬元，最長補助3個月，同一年度單一雇主最高可補助180萬元。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，本次3場徵才活動提供多元職缺，從技術職、工程職到服務業皆有需求，徵才的廠商中，也包含已申請並通過「勞工就業通計畫」，提供工作訓練場所與導師指導機制，協助失業勞工在工作中累積技能、提升就業穩定度。

如因國際情勢影響而離開原本工作崗位，現在可透過公立就業服務機構協助媒合或參與當天的徵才活動，快速媒合「先僱後訓」，也邀請企業主一起參與計畫，共同協助勞工朋友。