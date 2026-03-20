抗國際肥料價格波動！台南廚餘變「尚好肥」「黑金」挺農民

受國際能源與航運情勢變化影響，肥料價格隨之波動。為協助農民維持穩定耕作環境，台南市環保局以高速發酵廠所製造的第二代廚餘堆肥「尚好肥」，是利用家戶生、熟廚餘在地循環生產的有機質肥料，提供農民一項穩定且環保的肥料選擇。

「尚好肥」是台南市城西廚餘高速發酵廠所製造的第二代廚餘堆肥，透過將市民回收的廚餘破碎、脫水並發酵而轉化為有機質肥料，已於2022年6月取得全國第一張由環保機關以生、熟廚餘製成之雜項肥料登記證，標榜天然、不傷害土質、改變土壤特性、永續環保色，與市面強調高養份性之產品做出區隔。

市長黃偉哲表示，將廚餘再利用製成肥料，不僅緩解廢棄物處置困境，更在全球肥料供應鏈的不確定下，為農民保有一道價格穩定的資材防線。許多使用過的農民均給予正面回饋，認為將「尚好肥」用於土壤改良後，作物生長狀況明顯提升、產量增加；也有民眾分享，用於家庭園藝時植物生長良好，價格實惠又好用。

環保局指出，台南市2025年廚餘產生量約每日120公噸，今年截至目前約每日80公噸，廚餘進廠量減少主要與收費制度上路、惜食減量及部分再利用方式改變等因素有關。目前全市廚餘處理量能約每日80公噸，其中包括沿線收運系統及家戶、機關學校、市場、小吃店等2352處設置的6986個廚餘桶，以及傳統堆肥廠與高速發酵廠合計每日約40公噸處理量能，產製堆肥再利用，資源循環成效逐步提升。

「尚好肥」2公斤小包裝特價30元，4包優惠價100元，散裝500公斤1500元，可到東區藏金閣一館購買（南市東區府東街41巷6號），就近到代銷農會，有台南地區、新化、西港；七股、麻豆、南化、左鎮、鹽水、後壁等農會購買，散裝大量購買另有優惠，詳情可查看「廚餘多元利用資訊網」銷售通路(https://reurl.cc/ppd5a8)，或洽詢環保局一般廢棄物管理科06-2686751分機1626 張先生。

台南廚餘高速發酵廠製造第二代廚餘堆肥尚好肥」。圖／環保局提供