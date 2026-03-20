行動急診室發威！首戰成功搶命 嘉市雙軌共伴上路救回OHCA患者　

嘉義市緊急救護傳捷報，昨天下午3時42分，1名市民在市區某國中球場突發到院前心肺功能停止（OHCA），命懸一線。消防局接獲報案後，迅速派遣蘭潭分隊救護車馳援，並同步啟動與嘉義基督教醫院合作的「雙軌共伴計畫」，緊急調派醫護團隊投入搶救，成功從死神手中奪回寶貴生命。

這起案例也是「雙軌共伴計畫」15日上路後的首次實戰。現場由高級救護技術員（EMTP）與急診醫師組成的專業團隊聯手處置，透過高規格急救流程與精準醫療判斷，成功讓患者恢復呼吸與心跳，展現「1+1大於2」的救護效能，也為新制打下漂亮的第一仗。

消防局指出，計畫試辦期間15日至6月15日，採「黃金鐵三角」模式運作，由2名MTP與1名急診醫師組隊，每日上午9時至下午5時於嘉基待命。一旦接獲後湖分隊4公里範圍內的OHCA或重大創傷案件，即可即時出勤，讓醫師直接進入第一線，將急診醫療向前延伸至事故現場。

為強化救護能量，專責救護車「後湖92」也全面升級，配備手持式無線超音波、12導程心電圖機、多功能生理監視電擊器及影像式喉頭鏡等高階設備，使現場幾乎具備「行動急診室」功能，大幅提升診斷與處置效率，爭取黃金搶救時間。

數據顯示，嘉義市近5年OHCA案件中，EMTP出勤率已從30.6%提升至63.2%，給藥率也由33%增加至74.7%。依據2025年美國心臟協會（AHA）最新指南，若現場有具備高級救命術（ALS）能力的醫師參與，將有助提升患者恢復自發循環（ROSC）及存活率。

消防局長郭立昌表示，警笛聲象徵生命的呼喚，「雙軌共伴」不僅是技術升級，更是醫療與消防資源整合的關鍵一步。透過跨體系合作，嘉義市正逐步建構更完整的救護網絡，從單點支援走向全面覆蓋，持續提升第一線搶救成功率，朝安全宜居城市邁進。