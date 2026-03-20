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返鄉開唱未演先轟動 美秀集團十周年嘉義開唱首日秒殺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
來自嘉義的美秀集團，5月23及24日將返回家鄉嘉義，在嘉市大同技術學院辦《AS= =+》 十周年演唱會。圖／主辦單位提供
來自嘉義的美秀集團，5月23及24日將返回家鄉嘉義，在嘉市大同技術學院辦《AS= =+》 十周年演唱會。圖／主辦單位提供

成軍10年的「嘉義之光」美秀集團，宣布將於5月23、24日回到家鄉，在已退場的大同技術學院舊校區舉辦首場大型專場演唱會。消息一出立即引爆樂迷熱情，門票尚未開唱便掀起搶購潮，23日場次更在開賣後火速完售，展現驚人號召力。

主辦單位表示，23日場的會員優先購票已全數售罄，目前僅剩24日場仍有少量票券，將於今天中午全面開放一般民眾搶購。許多樂迷湧入官網搶票，直呼「手速不夠快就沒了」，也有人惋惜未能搶到首日門票，轉而鎖定第2場次，期待能一睹現場魅力。

回顧近年演出，美秀集團去年曾在嘉義市320+1城市博覽會開幕大秀壓軸登場，並與王彩樺合作演唱主題曲〈全家一起飛〉，融合在地精神與「賽博台客」風格，掀起全場高潮。當晚數萬名觀眾隨著節奏揮舞手機燈光，宛如星海閃爍，也讓不少樂迷對這次專場演出更加期待。

從嘉義出發、走向國際舞台，美秀集團已成為台灣指標性樂團之一。這回十周年選擇「回家開唱」，更別具象徵意義。團員透露，這場演出將捨去過往華麗包裝，回歸樂團最純粹的本質，並全面升級歌單與編排，希望帶給歌迷全新體驗，「把每個進場的觀眾都升級成PLUS」。

此次演出也獲嘉義市政府力挺，提供校區場地作為演出空間。對在地樂迷而言，更是一場久違的大型音樂盛事。過去由民間舉辦的覺醒音樂祭因財務問題停辦後，地方大型音樂活動一度出現空窗，雖然官方轉型推出諸羅音樂祭，仍難取代原有氛圍。

如今，曾從覺醒音樂祭舞台發跡的美秀集團，十年後以主場之姿回歸嘉義，不僅象徵世代傳承，也重新點燃城市音樂能量。隨著開唱倒數，樂迷期待在初夏夜晚，再度跟著節奏搖擺，見證屬於嘉義的音樂高光時刻。

美秀集團去年曾在嘉義市320+1城市博覽會開幕大秀壓軸登場，融合在地精神與「賽博台客」風格，掀起全場高潮。圖／嘉市府提供
美秀集團去年曾在嘉義市320+1城市博覽會開幕大秀壓軸登場，融合在地精神與「賽博台客」風格，掀起全場高潮。圖／嘉市府提供

王彩樺 大同技術學院

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