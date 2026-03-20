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後壁八掌溪農田專案休耕 農糧署允協助

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南後壁區八掌溪沿岸的農田前年起遭颱風、豪雨肆虐，有大片農地迄今無法耕作，立法院財政委員會昨考察，農民爭取專案補助休耕。記者謝進盛／翻攝
台南後壁區八掌溪沿岸的農田前年起遭颱風、豪雨肆虐，有大片農地迄今無法耕作，立法院財政委員會昨考察，農民爭取專案補助休耕。記者謝進盛／翻攝

前年凱米颱風導致八掌溪溢堤，去年丹娜絲颱風、七二八豪雨又侵襲，重創台南市後壁區八掌溪畔大片農田，導致地力不足，迄今無法耕作，農民爭取約廿一公頃受創農田辦理專案休耕兩期，昨立法院財政委員會會勘，農糧署同意將向中央爭取。

據評估，休耕補助約二百多萬元，農糧署署長姚士源允諾將向行政院爭取相關支持，協助地方農民度過難關。

立法院財政委員會南下台南溪北地區考察地方建設預算執行情形，立委賴惠員與中央、地方相關單位，前往後壁火車站，以及「崩埤支線」、「東崩埤小給一－一」、「東崩埤小給二－一」共三線灌溉區會勘，並於後壁區公所開座談會，針對歷史建築修復、災損農地復耕、灌溉設施改善、相關地方建設案件協調。

後壁東崩埤等三線灌溉區多名農民陳情，農田緊鄰八掌溪，颱風和豪雨肆虐影響修復進度，且農田不時可見土石淤砂，嚴重影響生計。

賴惠員指出，凱米颱風後南市府辦理農田清除泥砂復耕計畫已決標，卻又接連受到丹娜絲及豪雨影響，整體工期延後至本月底，導致至今未能恢復正常耕作，估計約廿一公頃農田受害，中央必須正視。

賴惠員也說，已成功爭取東崩埤等三線改善工程，獲農田水利署核定，總長一五八○公尺、總經費九九四萬元，將辦理Ｕ型溝改善，待南市府農田清除泥砂復耕計畫完工驗收後即可進場施工。農田水利署署長蔡昇甫當場允諾「全力支援」，加速推動相關農水路工程，協助農民早日恢復穩定灌溉與正常耕作。

凱米颱風 歷史建築 賴惠員

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