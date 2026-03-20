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未共構 捷運綠線台南車站擬地下道通台鐵

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南捷運綠線預定的「台南車站」站點鄰近北門路與公園南路口，未與台鐵台南車站共構，市府預計透過地下通道串聯轉乘。記者吳淑玲／攝影
台南捷運綠線預定的「台南車站」站點鄰近北門路與公園南路口，未與台鐵台南車站共構，市府預計透過地下通道串聯轉乘。記者吳淑玲／攝影

台南捷運綠線是先進運輸系統最關鍵的東西向主軸，也是唯一通過台南火車站的路線，可行性研究近期獲議會通過，將報中央審議及核定，但此線設有「台南車站」站點，卻未與台鐵台南火車站共構，市府表示，將透過地下通道串聯轉乘。

南市交通局長王銘德說，綠線「Ｇ一○台南車站」站規畫於北門路與公園南路一帶，與現有台鐵站體仍有距離，將藉由地下通道銜接，配合台鐵地下化完工後的空間重整，捷運與鐵路系統將進一步整合，建構完整人行轉乘動線。

捷運綠線行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，全長十七．二三公里，共設十九站，因經過舊城區文資熱點，路線一波三折，經修正，東西兩端為高架段，核心市區約五．八四公里改採地下化，以降低對舊城區文化資產及交通的衝擊。

交通局表示，綠線施工部分，地下段將以潛盾工法為主，於道路下方推進，僅車站位置進行局部開挖，並採分段施工與即時監測機制，降低對交通、古蹟及周邊建物影響；綠線除與台鐵系統銜接，並與藍線、深綠線建構完整軌道運輸網絡，綠線通車後可有效紓解市區東西向交通壅塞，提升公共運輸使用率，帶動都市發展。

交通局也指出，台南車站周邊路網將同步優化，鐵路地下化後，公園南路現有丁字路口將打通銜接到前鋒路，強化與周邊幹道連接，提升整體通行效率，未來的車站也會結合台南公園及周邊住宅區等發展，帶動區域整體機能升級。

台鐵 文化資產 公共運輸

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