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紓解交通 台南火車站後站 將增北出口

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市區鐵路地下化後，台南車站「後站」的下沉式廣場可直接通往地下月台，未來出入乘客量不輸前站，議員要求應提前做人車分流規畫。記者吳淑玲／攝影
台南市區鐵路地下化後，台南車站「後站」的下沉式廣場可直接通往地下月台，未來出入乘客量不輸前站，議員要求應提前做人車分流規畫。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化目標在今年底第一階段通車，台南火車站後站下沉式廣場可直接通往地下月台，加上連結成功大學，以及通往東區、永康及北區的重要門戶，未來出入乘客量可能不輸前站，議員要求市府應提前做人車分流規畫，否則通車後，後站恐出現交通混亂。

南市交通局表示，後站將增加一個北出口，也跟鐵道局持續討論未來交通規畫。

台南車站為一二六年歷史的古蹟車站，包含前站的飯店空間及車站建築，仍完整保留，鐵路地下化後，重大改變之一是後站，由於過去後站多為臨時停靠使用，現改造為下沉式廣場，從成功大學方向進入乘車時，一眼可看到古蹟車站、及下層穿堂層與月台層，未來周邊也會規畫商場，提供民眾休憩與購物空間。

市議員李宗霖說，鐵路地下化後，台南車站「前、後站」之分將消失，尤其後車站人潮恐不會輸給前站，目前規畫重心偏向前站，然而，後站連結成功大學，並通往東區、永康及北區，出入量不容小覷，從計程車接送、公車轉運與行人動線必須分流，以免形成交通瓶頸。

李宗霖也說，後站交通規畫包括交通部鐵道局、市府、成功大學，市府應加強跨單位協調，若能與成功大學周邊環境整合，兼顧交通也能營造成適合步行的大學城環境，對周邊環境也是一大提升。

交通局長王銘德表示，地下車站啟用後，台南舊站原地保留為古蹟並作為新站西側出入口，後站則為東側出口，並將增設北出口，鄰近成大光復校區宿舍，從公車接駁、計程車、接送區及臨時停車等安排，都持續與鐵道局協調，確保未來地下車站啟用後提供市民便利的交通接駁。

台南鐵路地下化工程今年一月完成永久軌道全線鋪設，隧道十五台大型隧道風機也提前設置完成，本月底會展開測試，鐵道局指出，將於今年十二月進行第一階段通車，並新增兩座通勤站，林森站預計二○二九年底啟用、南台南站二○三○年通車，另，二○三一年三月台南站商業空間完工。

成功大學

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