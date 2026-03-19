台南車站百年大改造 鐵路地下化啟動「後站」成新門面

台南鐵路地下化目標在2026年底第一階段通車，後站下沉式廣場可直接通往地下月台，出入乘客量不輸前站，加上連結成功大學，也是通往東區、永康及北區的重要門戶，議員提醒應提前規畫計程車接送、公車與行人流線分流，否則後站恐出現交通混亂，交通局說，將會增加一個北出口，也跟鐵道局討論未來交通規畫。

台南車站是126年歷史的古蹟車站，包含前站的飯店空間及車站建築，仍完整保留。鐵路地下化後，重大改變之一是後火車站，過去後站多為臨時停靠使用，現在改造為下沈式廣場，從成功大學方向進入乘車時，一眼可看到古蹟車站，以及下層穿堂層與月台層，未來周邊也會規畫商場，提供民眾休憩與購物空間。

市議員李宗霖說，鐵路地下化後，台南車站「前後站」之分將消失，尤其後車站人潮不會輸給前站，但目前規劃重心偏向前站，後站討論不足，後站出入交通若未提前規畫，年底通車後恐出現混亂。後站連結成功大學，並通往東區、永康及北區，出入量不容小覷，從計程車接送、公車轉運與行人流線必須分流，以免形成交通瓶頸。

李宗霖指出，後站交通規畫涉及鐵道局與市政府交通局和成功大學等單位，市府應加強跨單位協調，若能與成功大學周邊環境整合，兼顧交通也能營造成適合步行的大學城環境，對周邊環境也是一大提升。

交通局長王銘德表示，地下車站啟用後，台南舊站原地保留為古蹟並作為新站西側出入口，後站則為東側出口，並將增設北出口，鄰近成大光復校區宿舍，從公車接駁、計程車、接送區及臨時停車等安排，都持續與鐵道局協調，確保未來地下車站啟用後提供市民便利的交通接駁。

台南鐵路地下化工程繼今年1月完成永久軌道全線鋪設，隧道15台大型隧道風機提前設置完成，3月底展開測試，交通部鐵道局指出，歷經近10年、總經費達412億的南鐵地下化及台南地下站工程，將於今年12月第一階段通車，新增兩座通勤站林森站預計2029年底啟用、南台南站2030年通車，2031年3月台南站商業空間完工。

鐵路地下化後，台南車站「後站」下沈式廣場可直接通往地下月台，未來出入乘客量不輸前站，加上連接成功大學校區，交通動線成另一重要議題。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化後預計年底第一階段通車，台南車站地下月台已完工。記者吳淑玲／攝影

鐵路地下化後，台南車站「後站」未來是東側出口，下沈式廣場可直接通往地下月台，未來出入乘客量不輸前站，加上連接成功大學校區，交通動線成另一重要議題。記者吳淑玲／攝影

鐵路地下化後，台南車站「後站」未來是東側出口，下沈式廣場可直接通往地下月台，出入乘客量不輸前站，加上連接成功大學校區，交通動線成另一重要議題。記者吳淑玲／攝影