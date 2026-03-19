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台南捷運綠線唯一銜接台南火車站 「雙鐵未共構」採地下連通

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運綠線預定G10 台南車站地點，鄰近北門路與公園南路口，鐵路地下化後公園南路將打通銜接到前鋒路。記者吳淑玲／攝影
台南捷運綠線預定G10 台南車站地點，鄰近北門路與公園南路口，鐵路地下化後公園南路將打通銜接到前鋒路。記者吳淑玲／攝影

台南捷運綠線是先進運輸系統最關鍵的東西向主軸，因經過舊城區文資熱點，路線一波三折，經修正在核心市區段改走「地下」再向西延伸至運河以西出土，路線可行性研究獲議會通過，將再報中央審議及核定，綠線也是唯一通過台南火車站的路線，但未共構，捷運台南站與台鐵台南車站轉乘整合會透過地下通道串聯。

捷運綠線是唯一東西向，行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，全長17.23公里，共設19站，全線採分段型式，東西兩端為高架段，核心市區約5.84公里改採地下化，以降低對舊城區文化資產及交通的衝擊。

交通局長王銘德表示，捷運台南車站站點規畫設於北門路與公園南路一帶，雖與現有台鐵站體仍有距離，但將藉由地下通道銜接，建構完整人行轉乘動線，配合台鐵地下化完工後的空間重整，捷運與鐵路系統將進一步整合，強化台南車站作為核心交通樞紐的功能。

台南車站周邊路網也將同步優化，鐵路地下化後，公園南路現有丁字路口將打通銜接到後站的前鋒路，強化與周邊幹道連接，提升整體通行效率，未來的車站也會結合台南公園及周邊住宅區等發展，帶動區域整體機能升級。

交通局指出，綠線可行性研究已獲市議會通過，後續將報請中央審議核定。地下段施工將以潛盾工法為主，於道路下方推進，僅車站位置進行局部開挖，並採分段施工與即時監測機制，降低對交通、古蹟及周邊建物影響。

綠線除有與台鐵轉乘便利性外，並與藍線、深綠線銜接，逐步建構完整軌道運輸網絡。綠線通車後可有效紓解市區東西向交通壅塞，提升公共運輸使用率，帶動都市發展。

初步規畫站點為，G01 保吉路、G02 大灣民族、G03 大灣南興、G04 崑山科大、G05 復興里、G06 平實轉運站、G07 小東東興，核心地下車站為G08 成功大學、G09 成大醫院、G10 台南車站（鄰近北門路/公園南路口）、G11 台南南區（鄰近台南醫院）、G12 美術2館、G13 西門和意（調整至永華夏林路口水萍塭公園）、G14 市政府（鄰近台南市議會），高架車站G15 永華安平、G16 永華育平、G17 安億轉運站、G18 億載金城、G19 地方法院等19座車站，兼具觀光與通勤功能。

台南捷運綠線路線一波多折，地下段向西延伸過運河再出地面，可減少對城市景觀及道路等衝擊，可行性評估經議會通過。圖／台南市交通局提供
台南捷運綠線路線一波多折，地下段向西延伸過運河再出地面，可減少對城市景觀及道路等衝擊，可行性評估經議會通過。圖／台南市交通局提供

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