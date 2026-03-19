台南市山海圳綠道將公告禁行機車 不再「無法可罰」

台南市「山海圳自行車步道（和順工業區段）」長期遭機車闖入，嚴重威脅用路人安全，市府水利局今表示，將公告禁行機車，解決該路段管理權責不清問題。

水利局表示，過去因路權屬性模糊導致「無法可罰」困境，水利局刻正辦理公告黃金海岸路段自行車道為「專供行人及自行車通行」，俟正式公告後其餘路段將比照辦理。

水利局指出，會將所有自行車道納入道交條例取締範圍內，透過行政公告，明確界定該路段非屬一般機動車道，並於各出入口增設醒目的禁止機車進入警告標誌，作為後續執法法律基礎。

水利局強調，公告完成後，山海圳自行車步道（和順工業區段）」該路段，將納入警察局交通取締範圍。警方可依據道路交通管理處罰條例第45條相關規定處以罰鍰。

此外，水利局亦要求轄區分局將該段納入重點巡邏區域，以提高見警率產生實質阻嚇效果。

水利局更指出，已編列預算，將針對和順工業區段等違規熱點，優先設優先設置符合規範U型車阻設施。該設施設計採「阻車不阻人」原則，在確保輪椅族、嬰兒車及自行車能順暢通行的前提下，有效攔阻機車進入，從物理層面降低違規機率。